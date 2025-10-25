Смотреть онлайн Kunming City Star FC - БИТ Пекин 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Чемпионат Китая. Вторая лига: Kunming City Star FC — БИТ Пекин, 30 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
Превью матча Kunming City Star FC — БИТ Пекин
Команда Kunming City Star FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 6-12. Команда БИТ Пекин, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-8. Команда Kunming City Star FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. БИТ Пекин забивает 2, пропускает 1.