Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Чемпионат Китая. Вторая лига : Chengdu Rongcheng Reserves — Changchun Xidu , 30 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .

Превью матча Chengdu Rongcheng Reserves — Changchun Xidu

Команда Chengdu Rongcheng Reserves в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-10. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Changchun Xidu, в том матче сыграли вничью.