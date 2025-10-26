Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Guangxi Hengchen - Уси Угоу 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайЧемпионат Китая. Вторая лига: Guangxi HengchenУси Угоу, 30 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .

МСК, 30 тур
Чемпионат Китая. Вторая лига
Guangxi Hengchen
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Уси Угоу
Смотреть онлайн
Превью матча Guangxi Hengchen — Уси Угоу

Команда Guangxi Hengchen в последних 10 матчах одержала 9 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 21-5. Команда Уси Угоу, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-6. Команда Guangxi Hengchen в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Уси Угоу забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
56
60
Угловые
5
2
Фолы
15
6
Удары (всего)
2
4
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
1
2
Игры 30 тур
26.10.2025
Chengdu Rongcheng Reserves
4:2
Changchun Xidu
Завершен
26.10.2025
Guangxi Hengchen
1:2
Уси Угоу
Завершен
26.10.2025
Хаймэнь Содион
4:0
Guizhou Zhucheng Athletic
Завершен
25.10.2025
Guangzhou Dandelion
1:0
Hangzhou Linping Wuyue
Завершен
25.10.2025
Хубэй Истар
2:1
Guangdong Mingtu
Завершен
25.10.2025
Цзянси Лушан
0:0
Wuhan Three Towns Reserves
Завершен
25.10.2025
Ксиян Ронгхай
4:2
Guangxi Lanhang
Завершен
25.10.2025
Ganzhou Ruishi
1:2
Тайань Тянькуан
Завершен
25.10.2025
Kunming City Star FC
2:3
БИТ Пекин
Завершен
Комментарии к матчу
