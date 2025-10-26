Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Чемпионат Китая. Вторая лига : Guangxi Hengchen — Уси Угоу , 30 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .

Превью матча Guangxi Hengchen — Уси Угоу

Команда Guangxi Hengchen в последних 10 матчах одержала 9 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 21-5. Команда Уси Угоу, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-6. Команда Guangxi Hengchen в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Уси Угоу забивает 1, пропускает 1.