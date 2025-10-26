Смотреть онлайн Хаймэнь Содион - Guizhou Zhucheng Athletic 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Чемпионат Китая. Вторая лига: Хаймэнь Содион — Guizhou Zhucheng Athletic, 30 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Nantong Stadium.
Превью матча Хаймэнь Содион — Guizhou Zhucheng Athletic
Команда Хаймэнь Содион в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-15. Команда Guizhou Zhucheng Athletic, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-11. Команда Хаймэнь Содион в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Guizhou Zhucheng Athletic забивает 1, пропускает 1.