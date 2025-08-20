Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.08.2025

Смотреть онлайн Urban Force FC - Football School of India 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИндияIndia Mumbai Super Division: Urban Force FCFootball School of India . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 06:57 по московскому времени .

МСК
India Mumbai Super Division
Urban Force FC
Завершен
0 : 9
20 августа 2025
Football School of India
15'
28'
31'
42'
45+1'
65'
71'
73'
87'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Football School of India icon
15'
Football School of India icon
28'
Football School of India icon
31'
Football School of India icon
42'
Football School of India icon
45+1'
Счет после первого тайма 0:5 : 1,1
Football School of India icon
65'
Football School of India icon
71'
Football School of India icon
73'
Football School of India icon
87'
Матч закончился со счётом 0:9 : 1,1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Football School of India - Угловой
15'
Football School of India - 1-ый Гол
28'
Угловой
Football School of India - Угловой
28'
Football School of India - 2-ой Гол
31'
Football School of India - 3-ий Гол
36'
Угловой
Football School of India - Угловой
37'
Угловой
Football School of India - Угловой
42'
Football School of India - 4-ый Гол
45+1'
Football School of India - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 0:5 : 1,1
52'
Угловой
Football School of India - Угловой
53'
Угловой
Football School of India - Угловой
62'
Угловой
Football School of India - Угловой
65'
Football School of India - 6-ый Гол
71'
Football School of India - 7-ый Гол
73'
Football School of India - 8-ый Гол
85'
Угловой
Football School of India - Угловой
86'
Угловой
Football School of India - Угловой
87'
Football School of India - 9-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:9 : 1,1

Превью матча Urban Force FC — Football School of India

Статистика матча

Владение мячом
Urban Force FC Urban Force FC
52%
Football School of India Football School of India
48%
Атаки
55
85
Угловые
0
9
Удары мимо ворот
2
7
Удары в створ ворот
1
20
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лада Лада
AK Барс AK Барс
19 Февраля
18:00
Динамо Москва Динамо Москва
ХК Сочи ХК Сочи
19 Февраля
19:30
Челны Челны
Горняк Учалы Горняк Учалы
19 Февраля
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
ХК Челмет ХК Челмет
19 Февраля
18:30
ХК Ростов ХК Ростов
Буран Воронеж Буран Воронеж
19 Февраля
19:00
ХПК ХПК
КалПа КалПа
19 Февраля
19:30
МХК Спартак МХК Спартак
Амурские Тигры U20 Амурские Тигры U20
19 Февраля
18:30
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
19 Февраля
18:00
Бранн Бранн
Болонья Болонья
19 Февраля
20:45
Барс Барс
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
19 Февраля
18:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA