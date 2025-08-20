20.08.2025
Смотреть онлайн Urban Force FC - Football School of India 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — India Mumbai Super Division: Urban Force FC — Football School of India . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 06:57 по московскому времени .
МСК
India Mumbai Super Division
Завершен
0 : 9
20 августа 2025
Football School of India
15'
28'
31'
42'
45+1'
65'
71'
73'
87'
Football School of India
45+1'
Счет после первого тайма 0:5 : 1,1
Матч закончился со счётом 0:9 : 1,1
Текстовая трансляция
8'
Football School of India - Угловой
15'
Football School of India - 1-ый Гол
28'
Football School of India - Угловой
28'
Football School of India - 2-ой Гол
31'
Football School of India - 3-ий Гол
36'
Football School of India - Угловой
37'
Football School of India - Угловой
42'
Football School of India - 4-ый Гол
45+1'
Football School of India - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 0:5 : 1,1
52'
Football School of India - Угловой
53'
Football School of India - Угловой
62'
Football School of India - Угловой
65'
Football School of India - 6-ый Гол
71'
Football School of India - 7-ый Гол
73'
Football School of India - 8-ый Гол
85'
Football School of India - Угловой
86'
Football School of India - Угловой
87'
Football School of India - 9-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:9 : 1,1
Превью матча Urban Force FC — Football School of India
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
55
85
Угловые
0
9
Удары мимо ворот
2
7
Удары в створ ворот
1
20
Комментарии к матчу