20.08.2025

Смотреть онлайн Kopana FC - South Mumbai Utd 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИндияIndia Mumbai Super Division: Kopana FCSouth Mumbai Utd . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 09:05 по московскому времени .

МСК
India Mumbai Super Division
Kopana FC
30'
89'
Завершен
2 : 1
20 августа 2025
South Mumbai Utd
38'
Kopana FC icon
30'
South Mumbai Utd icon
38'
Счет после первого тайма 1:1
Kopana FC icon
89'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
14'
Угловой
South Mumbai Utd - Угловой
18'
Угловой
Kopana FC - Угловой
24'
Угловой
South Mumbai Utd - Угловой
27'
Угловой
Kopana FC - Угловой
30'
Kopana FC - 1-ый Гол
38'
Угловой
South Mumbai Utd - Угловой
38'
South Mumbai Utd - 2-ой Гол
45'
Угловой
Kopana FC - Угловой
45+2'
Угловой
Kopana FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
53'
Угловой
South Mumbai Utd - Угловой
62'
Угловой
South Mumbai Utd - Угловой
63'
Угловой
Kopana FC - Угловой
77'
Угловой
Kopana FC - Угловой
80'
Угловой
South Mumbai Utd - Угловой
80'
Угловой
South Mumbai Utd - Угловой
89'
Kopana FC - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Kopana FC — South Mumbai Utd

Статистика матча

Владение мячом
Kopana FC Kopana FC
52%
South Mumbai Utd South Mumbai Utd
48%
Атаки
89
81
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу
