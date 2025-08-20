20.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — India Mumbai Super Division: Kopana FC — South Mumbai Utd . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 09:05 по московскому времени .
МСК
India Mumbai Super Division
Kopana FC
30'
89'
Завершен
2 : 1
20 августа 2025
South Mumbai Utd
38'
Kopana FC
30'
South Mumbai Utd
38'
Счет после первого тайма 1:1
Kopana FC
89'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
14'
South Mumbai Utd - Угловой
18'
Kopana FC - Угловой
24'
South Mumbai Utd - Угловой
27'
Kopana FC - Угловой
30'
Kopana FC - 1-ый Гол
38'
South Mumbai Utd - Угловой
38'
South Mumbai Utd - 2-ой Гол
45'
Kopana FC - Угловой
45+2'
Kopana FC - Угловой
53'
South Mumbai Utd - Угловой
62'
South Mumbai Utd - Угловой
63'
Kopana FC - Угловой
77'
Kopana FC - Угловой
80'
South Mumbai Utd - Угловой
80'
South Mumbai Utd - Угловой
89'
Kopana FC - 3-ий Гол
Превью матча Kopana FC — South Mumbai Utd
Статистика матча
Владение мячом
52%
48%
Атаки
89
81
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу