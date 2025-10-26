Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Антальяспор (19) - Истанбул Башакшехир (19) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye U19 League: Антальяспор (19)Истанбул Башакшехир (19), 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Анталья.

МСК, 10 тур, Стадион: Стадион Анталья
Türkiye U19 League
Антальяспор (19)
36'
64'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Истанбул Башакшехир (19)
43'
Антальяспор (19) icon
36'
Истанбул Башакшехир (19) icon
43'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,3
Антальяспор (19) icon
64'
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,3
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Антальяспор (19) - Угловой
15'
Угловой
Антальяспор (19) - Угловой
29'
Угловой
Антальяспор (19) - Угловой
30'
Угловой
Истанбул Башакшехир (19) - Угловой
36'
Угловой
Антальяспор (19) - Угловой
36'
Антальяспор (19) - 1-ый Гол
43'
Истанбул Башакшехир (19) - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 0,3
50'
Угловой
Антальяспор (19) - Угловой
61'
Угловой
Антальяспор (19) - Угловой
64'
Антальяспор (19) - 3-ий Гол
75'
Угловой
Антальяспор (19) - Угловой
80'
Угловой
Антальяспор (19) - Угловой
88'
Угловой
Антальяспор (19) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,3

Превью матча Антальяспор (19) — Истанбул Башакшехир (19)

Команда Антальяспор (19) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-13. Команда Истанбул Башакшехир (19), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-12. Команда Антальяспор (19) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Истанбул Башакшехир (19) забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Антальяспор (19) Антальяспор (19)
57%
Истанбул Башакшехир (19) Истанбул Башакшехир (19)
43%
Атаки
118
95
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
15
5
Удары в створ ворот
9
8
27.10.2025
Самсунспор (19)
2:1
Кайкюр Ризеспор
Завершен
27.10.2025
Газишехир Газиантеп (19)
0:0
Фенербахче
Завершен
26.10.2025
Касимпаса
-:-
Бешикташ (19)
Отменен
26.10.2025
Галатасарай
0:0
Гезтепе (19)
Завершен
26.10.2025
Генчлербирлиги (19)
0:2
Коньяспор (19)
Завершен
26.10.2025
Антальяспор (19)
2:1
Истанбул Башакшехир (19)
Завершен
25.10.2025
Коджаэлиспор (19)
4:2
Аланяспор (19)
Завершен
24.10.2025
Фатих Карагумрук (19)
0:2
Кайсериспор (19)
Завершен
Комментарии к матчу
