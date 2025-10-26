Смотреть онлайн Антальяспор (19) - Истанбул Башакшехир (19) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye U19 League: Антальяспор (19) — Истанбул Башакшехир (19), 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Анталья.
Превью матча Антальяспор (19) — Истанбул Башакшехир (19)
Команда Антальяспор (19) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-13. Команда Истанбул Башакшехир (19), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-12. Команда Антальяспор (19) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Истанбул Башакшехир (19) забивает 2, пропускает 1.