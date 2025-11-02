Смотреть онлайн Бешикташ (19) - Фенербахче 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye U19 League: Бешикташ (19) — Фенербахче, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе BJK Nevzat Demir Tesisleri.