Смотреть онлайн Бешикташ (19) - Фенербахче 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye U19 League: Бешикташ (19) — Фенербахче, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе BJK Nevzat Demir Tesisleri.
Превью матча Бешикташ (19) — Фенербахче
Команда Бешикташ (19) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-10. Команда Фенербахче, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-12. Команда Бешикташ (19) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фенербахче забивает 2, пропускает 1.