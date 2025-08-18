18.08.2025
Смотреть онлайн Пахтакор Ташкент (жен) - Кызылкум (жен) 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Узбекистан — Лига Узбекистана - Женщины: Пахтакор Ташкент (жен) — Кызылкум (жен) . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
МСК
Лига Узбекистана - Женщины
Завершен
0 : 1
18 августа 2025
Превью матча Пахтакор Ташкент (жен) — Кызылкум (жен)
Статистика матча
Атаки
78
79
Угловые
2
4
Комментарии к матчу