20.08.2025
Смотреть онлайн Ур. д. Коронадо - Спортинг Сан Хосе 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica Cup: Ур. д. Коронадо — Спортинг Сан Хосе, 7 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Мунисипаль Эль Лабрадор.
МСК, 7 тур, Стадион: Стадион Мунисипаль Эль Лабрадор
Costa Rica Cup
Завершен
0 : 0
20 августа 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
3'
Ур. д. Коронадо - Угловой
19'
Спортинг Сан Хосе - Угловой
36'
Ур. д. Коронадо - Угловой
60'
Ур. д. Коронадо - Угловой
76'
Спортинг Сан Хосе - Угловой
83'
Спортинг Сан Хосе - Угловой
84'
Спортинг Сан Хосе - Угловой
90'
Ур. д. Коронадо - Угловой
90+3'
Ур. д. Коронадо - Угловой
Статистика матча
Атаки
84
79
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
3
1
