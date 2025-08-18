Смотреть онлайн Roots Women - Pink Panthers Women 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — Индия Karnataka League Women: Roots Women — Pink Panthers Women . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
Превью матча Roots Women — Pink Panthers Women
Команда Roots Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-8.