25.08.2025

Смотреть онлайн Гамбурго - Интер де Санта Мария 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Гаушу 2: ГамбургоИнтер де Санта Мария, 1 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio do Vale.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio do Vale
Чемпионат Гаушу 2
Гамбурго
55'
70'
75'
Завершен
3 : 2
25 августа 2025
Интер де Санта Мария
54'
67'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Inter de Santa Maria icon
54'
Гамбурго icon
55'
Inter de Santa Maria icon
67'
Гамбурго icon
70'
Гамбурго icon
75'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Гамбурго - Угловой
33'
Угловой
Inter de Santa Maria - Угловой
34'
Угловой
Гамбурго - Угловой
44'
Угловой
Inter de Santa Maria - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Inter de Santa Maria - 1-ый Гол
55'
Гамбурго - 2-ой Гол
67'
Inter de Santa Maria - 3-ий Гол
69'
Угловой
Гамбурго - Угловой
70'
Гамбурго - 4-ый Гол
73'
Угловой
Inter de Santa Maria - Угловой
75'
Гамбурго - 5-ый Гол
90+6'
Угловой
Inter de Santa Maria - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Гамбурго — Интер де Санта Мария

История последних встреч

Гамбурго
Гамбурго
Интер де Санта Мария
Гамбурго
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
31.08.2025
Интер де Санта Мария
Интер де Санта Мария
0:0
Гамбурго
Гамбурго
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гамбурго Гамбурго
50%
Интер де Санта Мария Интер де Санта Мария
50%
Атаки
97
82
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу
