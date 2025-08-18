Фрибет 15000₽
18.08.2025

Смотреть онлайн Sportivo Ameliano Reserves - Sport. Luqueno Res. 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайПримера Дивизион Резерв, Апертура: Sportivo Ameliano ReservesSport. Luqueno Res. . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

МСК
Примера Дивизион Резерв, Апертура
Sportivo Ameliano Reserves
79'
Завершен
1 : 1
18 августа 2025
Sport. Luqueno Res.
4'
Смотреть онлайн
Sport. Luqueno Res. icon
4'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,5
Sportivo Ameliano Reserves icon
79'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Sport. Luqueno Res. - Угловой
4'
Sport. Luqueno Res. - 1-ый Гол
10'
Угловой
Sport. Luqueno Res. - Угловой
14'
Угловой
Sport. Luqueno Res. - Угловой
15'
Угловой
Sport. Luqueno Res. - Угловой
16'
Угловой
Sportivo Ameliano Reserves - Угловой
17'
Угловой
Sportivo Ameliano Reserves - Угловой
20'
Угловой
Sportivo Ameliano Reserves - Угловой
21'
Угловой
Sport. Luqueno Res. - Угловой
26'
Угловой
Sport. Luqueno Res. - Угловой
35'
Угловой
Sport. Luqueno Res. - Угловой
35'
Угловой
Sport. Luqueno Res. - Угловой
37'
Угловой
Sport. Luqueno Res. - Угловой
39'
Угловой
Sportivo Ameliano Reserves - Угловой
39'
Угловой
Sportivo Ameliano Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,5
49'
Угловой
Sportivo Ameliano Reserves - Угловой
58'
Угловой
Sportivo Ameliano Reserves - Угловой
69'
Sportivo Ameliano Reserves - Незабитый пенальти
76'
Угловой
Sport. Luqueno Res. - Угловой
79'
Sportivo Ameliano Reserves - 2-ой Гол
87'
Угловой
Sport. Luqueno Res. - Угловой
90+2'
Угловой
Sport. Luqueno Res. - Угловой
90+5'
Угловой
Sportivo Ameliano Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Sportivo Ameliano Reserves — Sport. Luqueno Res.

История последних встреч

Sportivo Ameliano Reserves
Sportivo Ameliano Reserves
Sport. Luqueno Res.
Sportivo Ameliano Reserves
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
07.02.2026
Sport. Luqueno Res.
Sport. Luqueno Res.
0:1
Sportivo Ameliano Reserves
Sportivo Ameliano Reserves
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Sportivo Ameliano Reserves Sportivo Ameliano Reserves
57%
Sport. Luqueno Res. Sport. Luqueno Res.
43%
Атаки
140
92
Угловые
8
12
Удары мимо ворот
10
2
Удары в створ ворот
6
2
