18.08.2025
Смотреть онлайн Sportivo Ameliano Reserves - Sport. Luqueno Res. 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Примера Дивизион Резерв, Апертура: Sportivo Ameliano Reserves — Sport. Luqueno Res. . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
Примера Дивизион Резерв, Апертура
Завершен
1 : 1
18 августа 2025
Счет после первого тайма 0:1 : 1,5
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
4'
Sport. Luqueno Res. - Угловой
4'
Sport. Luqueno Res. - 1-ый Гол
10'
Sport. Luqueno Res. - Угловой
14'
Sport. Luqueno Res. - Угловой
15'
Sport. Luqueno Res. - Угловой
16'
Sportivo Ameliano Reserves - Угловой
17'
Sportivo Ameliano Reserves - Угловой
20'
Sportivo Ameliano Reserves - Угловой
21'
Sport. Luqueno Res. - Угловой
26'
Sport. Luqueno Res. - Угловой
35'
Sport. Luqueno Res. - Угловой
35'
Sport. Luqueno Res. - Угловой
37'
Sport. Luqueno Res. - Угловой
39'
Sportivo Ameliano Reserves - Угловой
39'
Sportivo Ameliano Reserves - Угловой
49'
Sportivo Ameliano Reserves - Угловой
58'
Sportivo Ameliano Reserves - Угловой
69'
Sportivo Ameliano Reserves - Незабитый пенальти
76'
Sport. Luqueno Res. - Угловой
79'
Sportivo Ameliano Reserves - 2-ой Гол
87'
Sport. Luqueno Res. - Угловой
90+2'
Sport. Luqueno Res. - Угловой
90+5'
Sportivo Ameliano Reserves - Угловой
Превью матча Sportivo Ameliano Reserves — Sport. Luqueno Res.
История последних встреч
Sportivo Ameliano Reserves
Sport. Luqueno Res.
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
07.02.2026
Sport. Luqueno Res.
0:1
Sportivo Ameliano Reserves
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
140
92
Угловые
8
12
Удары мимо ворот
10
2
Удары в створ ворот
6
2
Комментарии к матчу