20.08.2025
Смотреть онлайн Португеса - Караборо 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Кубок Венесуэлы по футболу: Португеса — Караборо, 3 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Генерал Эстадио Хосе Антонио Паес.
МСК, 3 тур, Стадион: Генерал Эстадио Хосе Антонио Паес
Кубок Венесуэлы по футболу
Текстовая трансляция
8'
Караборо - Угловой
19'
Португеса FC - Угловой
19'
Португеса FC - 1-ый Гол
35'
Караборо - 2-ой Гол
40'
Караборо - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 4,4
58'
Караборо - Угловой
64'
Караборо - Угловой
87'
Португеса FC - Угловой
90+1'
Караборо - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Португеса — Караборо
История последних встреч
Португеса
Караборо
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
01.02.2026
Караборо
0:0
Португеса
Статистика матча
Комментарии к матчу