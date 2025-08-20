Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн Португеса - Караборо 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаКубок Венесуэлы по футболу: ПортугесаКараборо, 3 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Генерал Эстадио Хосе Антонио Паес.

МСК, 3 тур, Стадион: Генерал Эстадио Хосе Антонио Паес
Кубок Венесуэлы по футболу
Португеса
19'
Завершен
1 : 1
20 августа 2025
Караборо
35'
Португеса FC icon
19'
Караборо icon
35'
Счет после первого тайма 1:1 : 4,4
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Караборо - Угловой
19'
Угловой
Португеса FC - Угловой
19'
Португеса FC - 1-ый Гол
35'
Караборо - 2-ой Гол
40'
Угловой
Караборо - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 4,4
58'
Угловой
Караборо - Угловой
64'
Угловой
Караборо - Угловой
87'
Угловой
Португеса FC - Угловой
90+1'
Угловой
Караборо - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Португеса — Караборо

История последних встреч

Португеса
Португеса
Караборо
Португеса
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
01.02.2026
Караборо
Караборо
0:0
Португеса
Португеса
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Португеса Португеса
42%
Караборо Караборо
58%
Атаки
74
102
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
3
8
Комментарии к матчу
