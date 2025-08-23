23.08.2025
Смотреть онлайн Арика - Сантьяго Морнинг 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Примера B: Арика — Сантьяго Морнинг, 22 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Карлос Диттборн.
МСК, 22 тур, Стадион: Стадион Карлос Диттборн
Чили - Примера B
Арика
12'
59'
Завершен
2 : 1
23 августа 2025
Сантьяго Морнинг
72'
Текстовая трансляция
3'
Арика - Угловой
12'
Арика - 1-ый Гол
19'
Сантьяго Морнинг - Угловой
27'
Арика - Угловой
36'
Сантьяго Морнинг - Угловой
45+7'
Арика - Угловой
48'
Арика - Угловой
49'
Арика - Угловой
55'
Сантьяго Морнинг - Угловой
59'
Арика - 2-ой Гол
72'
Сантьяго Морнинг - 3-ий Гол
90+5'
Арика - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
48%
52%
Атаки
122
139
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
3
13
Удары в створ ворот
2
1
