23.08.2025

Смотреть онлайн Арика - Сантьяго Морнинг 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Примера B: АрикаСантьяго Морнинг, 22 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Карлос Диттборн.

МСК, 22 тур, Стадион: Стадион Карлос Диттборн
Чили - Примера B
Арика
12'
59'
Завершен
2 : 1
23 августа 2025
Сантьяго Морнинг
72'
Смотреть онлайн
Арика icon
12'
Счет после первого тайма 1:0 : 5,2
Арика icon
59'
Сантьяго Морнинг icon
72'
Матч закончился со счётом 2:1 : 5,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Арика - Угловой
12'
Арика - 1-ый Гол
19'
Угловой
Сантьяго Морнинг - Угловой
27'
Угловой
Арика - Угловой
36'
Угловой
Сантьяго Морнинг - Угловой
45+7'
Угловой
Арика - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 5,2
48'
Угловой
Арика - Угловой
49'
Угловой
Арика - Угловой
55'
Угловой
Сантьяго Морнинг - Угловой
59'
Арика - 2-ой Гол
72'
Сантьяго Морнинг - 3-ий Гол
90+5'
Угловой
Арика - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 5,2

Превью матча Арика — Сантьяго Морнинг

Статистика матча

Владение мячом
Арика Арика
48%
Сантьяго Морнинг Сантьяго Морнинг
52%
Атаки
122
139
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
3
13
Удары в створ ворот
2
1
Комментарии к матчу
