18.08.2025

Смотреть онлайн Atletico Rio Abajo - Cetes FC 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Panama Liga de Futbol Nacional: Atletico Rio AbajoCetes FC . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .

МСК
Panama Liga de Futbol Nacional
Atletico Rio Abajo
63'
Завершен
1 : 1
18 августа 2025
Cetes FC
29'
Cetes FC icon
29'
Счет после первого тайма 0:1
Atletico Rio Abajo icon
63'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Cetes FC - Угловой
20'
Угловой
Atletico Rio Abajo - Угловой
29'
Cetes FC - 1-ый Гол
45+4'
Угловой
Atletico Rio Abajo - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
54'
Угловой
Atletico Rio Abajo - Угловой
63'
Atletico Rio Abajo - 2-ой Гол
88'
Угловой
Cetes FC - Угловой
90+1'
Угловой
Cetes FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Atletico Rio Abajo — Cetes FC

Статистика матча

Атаки
53
60
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
4
5
Комментарии к матчу
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA