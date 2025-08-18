18.08.2025
Смотреть онлайн Atletico Rio Abajo - Cetes FC 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Panama Liga de Futbol Nacional: Atletico Rio Abajo — Cetes FC . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
Panama Liga de Futbol Nacional
Завершен
1 : 1
18 августа 2025
Cetes FC
29'
Текстовая трансляция
6'
Cetes FC - Угловой
20'
Atletico Rio Abajo - Угловой
29'
Cetes FC - 1-ый Гол
45+4'
Atletico Rio Abajo - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
54'
Atletico Rio Abajo - Угловой
63'
Atletico Rio Abajo - 2-ой Гол
88'
Cetes FC - Угловой
90+1'
Cetes FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Atletico Rio Abajo — Cetes FC
Статистика матча
Атаки
53
60
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
4
5
