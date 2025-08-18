18.08.2025
Смотреть онлайн United FC Kodagu Women - Bengaluru FC Women 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — Индия Karnataka League Women: United FC Kodagu Women — Bengaluru FC Women . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Индия Karnataka League Women
Завершен
0 : 3
18 августа 2025
Bengaluru FC Women
8'
9'
23'
Счет после первого тайма 0:3 : 0,0
Матч закончился со счётом 0:3 : 0,0
Текстовая трансляция
8'
Bengaluru FC Women - 1-ый Гол
9'
Bengaluru FC Women - 2-ой Гол
23'
Bengaluru FC Women - 3-ий Гол
45+1'
United FC Kodagu Women - Угловой
49'
United FC Kodagu Women - Угловой
53'
United FC Kodagu Women - Угловой
58'
United FC Kodagu Women - Угловой
60'
Bengaluru FC Women - Угловой
65'
United FC Kodagu Women - Угловой
66'
Bengaluru FC Women - Угловой
72'
Bengaluru FC Women - Угловой
89'
United FC Kodagu Women - Угловой
90+3'
Bengaluru FC Women - Угловой
Статистика матча
Атаки
139
153
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
3
7
