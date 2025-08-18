18.08.2025
Смотреть онлайн Olimpia A. Res. - Libertad Asuncion 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Примера Дивизион Резерв, Апертура: Olimpia A. Res. — Libertad Asuncion . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
Примера Дивизион Резерв, Апертура
Завершен
0 : 2
18 августа 2025
Libertad Asuncion
50'
65'
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
7'
Libertad Asuncion - Угловой
18'
Libertad Asuncion - Угловой
20'
Libertad Asuncion - Угловой
25'
Libertad Asuncion - Угловой
29'
Olimpia A. Res. - Угловой
36'
Libertad Asuncion - Угловой
37'
Olimpia A. Res. - Угловой
39'
Libertad Asuncion - Угловой
40'
Olimpia A. Res. - Угловой
44'
Libertad Asuncion - Угловой
44'
Libertad Asuncion - Угловой
50'
Libertad Asuncion - 1-ый Гол
65'
Libertad Asuncion - 2-ой Гол
67'
Olimpia A. Res. - Угловой
84'
Libertad Asuncion - Угловой
Превью матча Olimpia A. Res. — Libertad Asuncion
Статистика матча
Владение мячом
44%
Атаки
104
114
Угловые
4
9
Удары мимо ворот
2
4
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу