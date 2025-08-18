18.08.2025
Смотреть онлайн Sp. Trinidense R. - Nacional Asuncion 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Примера Дивизион Резерв, Апертура: Sp. Trinidense R. — Nacional Asuncion . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
Примера Дивизион Резерв, Апертура
Sp. Trinidense R.
Текстовая трансляция
2'
Sp. Trinidense R. - Угловой
4'
Nacional Asuncion - Угловой
7'
Sp. Trinidense R. - 1-ый Гол
10'
Sp. Trinidense R. - Угловой
15'
Nacional Asuncion - Угловой
16'
Nacional Asuncion - Угловой
19'
Nacional Asuncion - Угловой
28'
Sp. Trinidense R. - 2-ой Гол
45+2'
Nacional Asuncion - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
65'
Sp. Trinidense R. - Угловой
68'
Nacional Asuncion - Угловой
89'
Nacional Asuncion - Угловой
90+2'
Nacional Asuncion - 4-ый Гол
90+4'
Sp. Trinidense R. - 5-ый Гол
90+6'
Nacional Asuncion - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
117
114
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
6
3
