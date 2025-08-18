Фрибет 15000₽
18.08.2025

Смотреть онлайн Sp. Trinidense R. - Nacional Asuncion 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайПримера Дивизион Резерв, Апертура: Sp. Trinidense R.Nacional Asuncion . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

МСК
Примера Дивизион Резерв, Апертура
Sp. Trinidense R.
7'
28'
90+4'
Завершен
3 : 2
18 августа 2025
Nacional Asuncion
45+2'
90+2'
Sp. Trinidense R. icon
7'
Sp. Trinidense R. icon
28'
Nacional Asuncion icon
45+2'
Счет после первого тайма 2:1
Nacional Asuncion icon
90+2'
Sp. Trinidense R. icon
90+4'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Sp. Trinidense R. - Угловой
4'
Угловой
Nacional Asuncion - Угловой
7'
Sp. Trinidense R. - 1-ый Гол
10'
Угловой
Sp. Trinidense R. - Угловой
15'
Угловой
Nacional Asuncion - Угловой
16'
Угловой
Nacional Asuncion - Угловой
19'
Угловой
Nacional Asuncion - Угловой
28'
Sp. Trinidense R. - 2-ой Гол
45+2'
Nacional Asuncion - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
65'
Угловой
Sp. Trinidense R. - Угловой
68'
Угловой
Nacional Asuncion - Угловой
89'
Угловой
Nacional Asuncion - Угловой
90+2'
Nacional Asuncion - 4-ый Гол
90+4'
Sp. Trinidense R. - 5-ый Гол
90+6'
Угловой
Nacional Asuncion - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Sp. Trinidense R. — Nacional Asuncion

Статистика матча

Владение мячом
Sp. Trinidense R. Sp. Trinidense R.
47%
Nacional Asuncion Nacional Asuncion
53%
Атаки
117
114
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
6
3
Комментарии к матчу
