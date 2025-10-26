Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Бейтар (19) - Хапоэль Раанана (19) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильЧемпионат Израиля - Лига - Молодёжь: Бейтар (19)Хапоэль Раанана (19), 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Чемпионат Израиля - Лига - Молодёжь
Бейтар (19)
17'
67'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Хапоэль Раанана (19)
2'
Смотреть онлайн
Хапоэль Раанана (19) icon
2'
Бейтар (19) icon
17'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,2
Бейтар (19) icon
67'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
2'
Хапоэль Раанана (19) - 1-ый Гол
8'
Угловой
Бейтар (19) - Угловой
17'
Бейтар (19) - 2-ой Гол
20'
Угловой
Бейтар (19) - Угловой
38'
Угловой
Бейтар (19) - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 3,2
67'
Бейтар (19) - 3-ий Гол
72'
Угловой
Хапоэль Раанана (19) - Угловой
73'
Угловой
Хапоэль Раанана (19) - Угловой
90+3'
Угловой
Бейтар (19) - Угловой
90+7'
Угловой
Бейтар (19) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Бейтар (19) — Хапоэль Раанана (19)

Команда Бейтар (19) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-6. Команда Хапоэль Раанана (19), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-10. Команда Бейтар (19) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хапоэль Раанана (19) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Бейтар (19) Бейтар (19)
61%
Хапоэль Раанана (19) Хапоэль Раанана (19)
39%
Атаки
86
74
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
11
2
Игры 8 тур
26.10.2025
Маккаби Петах-Тиква (19)
1:2
Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19)
Завершен
26.10.2025
Бейтар (19)
2:1
Хапоэль Раанана (19)
Завершен
26.10.2025
ФК Ашдод U19
0:2
Хапоэль Кфар-Саба (19)
Завершен
25.10.2025
Маккаби Нетания (19)
2:2
Бней Иегуда Тель-Авив U19
Завершен
25.10.2025
Маккаби Герцлия (19)
3:2
Хапоэль Акко (19)
Завершен
25.10.2025
Хапоэль Ришон-ле-Цион (19)
2:2
Хапоэль Беер-Шева (19)
Завершен
Комментарии к матчу
