Превью матча Бейтар (19) — Хапоэль Раанана (19)

Команда Бейтар (19) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-6. Команда Хапоэль Раанана (19), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-10. Команда Бейтар (19) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хапоэль Раанана (19) забивает 1, пропускает 1.