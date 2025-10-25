25.10.2025
Смотреть онлайн Маккаби Герцлия (19) - Хапоэль Акко (19) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Израиль — Чемпионат Израиля - Лига - Молодёжь: Маккаби Герцлия (19) — Хапоэль Акко (19), 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК, 8 тур
Чемпионат Израиля - Лига - Молодёжь
Маккаби Герцлия (19)
34'
43'
86'
Завершен
3 : 2
25 октября 2025
Хапоэль Акко (19)
15'
58'
Текстовая трансляция
13'
Маккаби Герцлия (19) - Угловой
15'
Hapoel Acre U19 - 1-ый Гол
19'
Маккаби Герцлия (19) - Угловой
20'
Маккаби Герцлия (19) - Угловой
23'
Маккаби Герцлия (19) - Угловой
34'
Маккаби Герцлия (19) - 2-ой Гол
43'
Маккаби Герцлия (19) - 3-ий Гол
45'
Маккаби Герцлия (19) - Угловой
54'
Hapoel Acre U19 - Угловой
58'
Hapoel Acre U19 - 4-ый Гол
61'
Hapoel Acre U19 - Угловой
63'
Маккаби Герцлия (19) - Угловой
80'
Маккаби Герцлия (19) - Угловой
86'
Маккаби Герцлия (19) - 5-ый Гол
Превью матча Маккаби Герцлия (19) — Хапоэль Акко (19)
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
51
52
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
10
6
Удары в створ ворот
9
4
Комментарии к матчу