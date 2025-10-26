26.10.2025
Смотреть онлайн Jove Espanol U19 - ФК УКАМ Мурсия U19 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Лига - Молодёжь: Jove Espanol U19 — ФК УКАМ Мурсия U19, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Испания - Лига - Молодёжь
Jove Espanol U19
25'
90+1'
Завершен
2 : 5
26 октября 2025
ФК УКАМ Мурсия U19
18'
52'
59'
62'
81'
Текстовая трансляция
12'
ФК УКАМ Мурсия U19 - Угловой
18'
ФК УКАМ Мурсия U19 - 1-ый Гол
25'
Jove Espanol U19 - 2-ой Гол
27'
ФК УКАМ Мурсия U19 - Угловой
28'
ФК УКАМ Мурсия U19 - Угловой
29'
ФК УКАМ Мурсия U19 - Угловой
40'
Jove Espanol U19 - Угловой
48'
Jove Espanol U19 - Угловой
49'
ФК УКАМ Мурсия U19 - Угловой
52'
ФК УКАМ Мурсия U19 - 3-ий Гол
59'
ФК УКАМ Мурсия U19 - 4-ый Гол
62'
ФК УКАМ Мурсия U19 - 5-ый Гол
69'
Jove Espanol U19 - Угловой
70'
Jove Espanol U19 - Угловой
70'
Jove Espanol U19 - Угловой
77'
Jove Espanol U19 - Угловой
81'
ФК УКАМ Мурсия U19 - 6-ый Гол
84'
ФК УКАМ Мурсия U19 - Угловой
90+1'
Jove Espanol U19 - 7-ый Гол
Статистика матча
Владение мячом
46%
Атаки
90
130
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
5
9
Комментарии к матчу