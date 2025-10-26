Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Jove Espanol U19 - ФК УКАМ Мурсия U19 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Лига - Молодёжь: Jove Espanol U19ФК УКАМ Мурсия U19, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Испания - Лига - Молодёжь
Jove Espanol U19
25'
90+1'
Завершен
2 : 5
26 октября 2025
ФК УКАМ Мурсия U19
18'
52'
59'
62'
81'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ФК УКАМ Мурсия U19 icon
18'
Jove Espanol U19 icon
25'
Счет после первого тайма 1:1
ФК УКАМ Мурсия U19 icon
52'
ФК УКАМ Мурсия U19 icon
59'
ФК УКАМ Мурсия U19 icon
62'
ФК УКАМ Мурсия U19 icon
81'
Jove Espanol U19 icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:5
Текстовая трансляция
12'
Угловой
ФК УКАМ Мурсия U19 - Угловой
18'
ФК УКАМ Мурсия U19 - 1-ый Гол
25'
Jove Espanol U19 - 2-ой Гол
27'
Угловой
ФК УКАМ Мурсия U19 - Угловой
28'
Угловой
ФК УКАМ Мурсия U19 - Угловой
29'
Угловой
ФК УКАМ Мурсия U19 - Угловой
40'
Угловой
Jove Espanol U19 - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
48'
Угловой
Jove Espanol U19 - Угловой
49'
Угловой
ФК УКАМ Мурсия U19 - Угловой
52'
ФК УКАМ Мурсия U19 - 3-ий Гол
59'
ФК УКАМ Мурсия U19 - 4-ый Гол
62'
ФК УКАМ Мурсия U19 - 5-ый Гол
69'
Угловой
Jove Espanol U19 - Угловой
70'
Угловой
Jove Espanol U19 - Угловой
70'
Угловой
Jove Espanol U19 - Угловой
77'
Угловой
Jove Espanol U19 - Угловой
81'
ФК УКАМ Мурсия U19 - 6-ый Гол
84'
Угловой
ФК УКАМ Мурсия U19 - Угловой
90+1'
Jove Espanol U19 - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:5

Превью матча Jove Espanol U19 — ФК УКАМ Мурсия U19

Статистика матча

Владение мячом
Jove Espanol U19 Jove Espanol U19
46%
ФК УКАМ Мурсия U19 ФК УКАМ Мурсия U19
54%
Атаки
90
130
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
5
9
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Team Liquid Team Liquid
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
16 Ноября
11:00
Трактор Трактор
Автомобилист Автомобилист
16 Ноября
14:00
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Амур Амур
Адмирал Адмирал
16 Ноября
10:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
Natus Vincere Natus Vincere
16 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
Team Cobra Team Cobra
16 Ноября
11:00
PARIVISION PARIVISION
Peru Rejects Peru Rejects
16 Ноября
11:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA