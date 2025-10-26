Смотреть онлайн CD Mosquito U19 - Малага (19) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Лига - Молодёжь: CD Mosquito U19 — Малага (19), 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча CD Mosquito U19 — Малага (19)
Команда CD Mosquito U19 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Малага (19), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-3. Команда CD Mosquito U19 в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Малага (19) забивает 1, пропускает 0.