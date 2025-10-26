Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн CD Mosquito U19 - Малага (19) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Лига - Молодёжь: CD Mosquito U19Малага (19), 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Испания - Лига - Молодёжь
CD Mosquito U19
14'
23'
90+5'
Завершен
3 : 2
26 октября 2025
Малага (19)
31'
87'
CD Mosquito U19 icon
14'
CD Mosquito U19 icon
23'
Малага (19) icon
31'
Счет после первого тайма 2:1
Малага (19) icon
87'
CD Mosquito U19 icon
90+5'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Малага (19) - Угловой
4'
Угловой
Малага (19) - Угловой
14'
CD Mosquito U19 - 1-ый Гол
19'
Угловой
CD Mosquito U19 - Угловой
23'
CD Mosquito U19 - 2-ой Гол
31'
Малага (19) - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
69'
Угловой
CD Mosquito U19 - Угловой
74'
Угловой
Малага (19) - Угловой
77'
Угловой
CD Mosquito U19 - Угловой
83'
Угловой
CD Mosquito U19 - Угловой
87'
Малага (19) - 4-ый Гол
90+2'
Угловой
Малага (19) - Угловой
90+5'
CD Mosquito U19 - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча CD Mosquito U19 — Малага (19)

Команда CD Mosquito U19 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Малага (19), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-3. Команда CD Mosquito U19 в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Малага (19) забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
CD Mosquito U19 CD Mosquito U19
50%
Малага (19) Малага (19)
50%
Атаки
137
163
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
3
8
Удары в створ ворот
4
4
