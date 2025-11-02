02.11.2025
Смотреть онлайн Arenas de Armilla CyD U19 - Севилья (19) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Лига - Молодёжь: Arenas de Armilla CyD U19 — Севилья (19), 8 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК, 8 тур
Испания - Лига - Молодёжь
Завершен
1 : 0
02 ноября 2025
Превью матча Arenas de Armilla CyD U19 — Севилья (19)
