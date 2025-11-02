Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Arenas de Armilla CyD U19 - Севилья (19) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Лига - Молодёжь: Arenas de Armilla CyD U19Севилья (19), 8 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Испания - Лига - Молодёжь
Arenas de Armilla CyD U19
Завершен
1 : 0
02 ноября 2025
Севилья (19)
Смотреть онлайн
Превью матча Arenas de Armilla CyD U19 — Севилья (19)

Игры 8 тур
19:00
Villa Santa Brigida U19
-:-
Ла-Олива (19)
Предстоящая
18:30
Алавес (19)
-:-
Антигуоко КЕ U19
Предстоящая
18:00
Валенсия (19)
-:-
Jove Espanol U19
Предстоящая
18:00
Эльче (19)
-:-
Вильярреал (19)
Предстоящая
17:45
Депортиво Ла-Корунья (19)
-:-
КД Роцес (19)
Предстоящая
14:00
Депортиво Вильегас (19)
-:-
Атлетик Бильбао (19)
Предстоящая
14:00
CD Betono U19
-:-
АД Сан Хуан U19
Предстоящая
14:00
Unionistas Salamanca CF U19
-:-
Атлетико М
Предстоящая
14:00
Понтеведра (19)
-:-
Луго U19
Предстоящая
14:00
Бургос U19
-:-
Лас-Росас (19)
Предстоящая
14:00
Реал Сосьедад (19)
-:-
Осасуна U19
Предстоящая
14:00
Жирона (19)
-:-
Gimnastic Manresa
Предстоящая
14:00
Райо Вальекано (19)
-:-
Ла Крус Вильяновенсе (19)
Предстоящая
13:30
Rayo Ciudad Alcobendas CF U19
-:-
Реал Мадрид
Предстоящая
08.11.2025
Херкулес U19
0:0
Патакона (19)
Завершен
08.11.2025
КД Марино U19
5:2
Акодетти (19)
Завершен
08.11.2025
Констанция (19)
0:2
Сабаделл U19
Завершен
08.11.2025
Монтекарло (19)
1:0
Химнастик (19)
Завершен
08.11.2025
Унион Адарве U19
0:0
АД Спортинг Орталеза (19)
Завершен
08.11.2025
Альборая (19)
0:1
Альбасете (19)
Завершен
08.11.2025
Эспаньол (19)
2:1
Мальорка (19)
Завершен
08.11.2025
Оберена (19)
3:0
Данок Бат (19)
Завершен
08.11.2025
Корнелья (19)
0:1
Racing Club Zaragoza U19
Завершен
08.11.2025
Васкония (19)
1:2
Ауррера Витория (19)
Завершен
08.11.2025
Sant Cugat FC U19
0:3
КД Сан-Франциско U19
Завершен
08.11.2025
Конксо Сантьяго (19)
2:2
Ароса (19)
Завершен
08.11.2025
Реал Сарагоса (19)
2:1
Дамм (19)
Завершен
08.11.2025
КД Диоцесано (19)
2:1
Леганес U19
Завершен
08.11.2025
Триваль Вальдерас (19)
0:1
Бадахос (19)
Завершен
08.11.2025
Хетафе (19)
2:2
Вальядолид (19)
Завершен
08.11.2025
Леванте
2:1
ФК УКАМ Мурсия U19
Завершен
08.11.2025
Спортинг Хихон U19
1:0
Solares U19
Завершен
08.11.2025
Union Sur Yaiza U19
-:-
Менсахеро (19)
Отменен
08.11.2025
Сантучу U19
0:4
Логроньес U19
Завершен
08.11.2025
Atletico Barranco Hondo U19
2:3
Лас-Пальмас U19
Завершен
08.11.2025
Арукас (19)
3:0
Longuera Toscal U19
Завершен
08.11.2025
КФ Йувентуд Лагуна (19)
1:2
ФК Унион Виера U19
Завершен
08.11.2025
Montaneros U19
1:1
Расинг Ферроль U19
Завершен
08.11.2025
АД Уракан (19)
1:0
Пуэртос де Лас Палмас (19)
Завершен
02.11.2025
Спортинг Атлетико Сеута (19)
7:1
UD LA Mosca U19
Завершен
02.11.2025
Кадисz U19
1:1
Реал Бетис (19)
Завершен
02.11.2025
Гранада (19)
2:1
Томарес (19)
Завершен
02.11.2025
Альмерия (19)
2:0
Васкез Культурал (19)
Отменен
02.11.2025
Arenas de Armilla CyD U19
1:0
Севилья (19)
Завершен
01.11.2025
Кордова U19
1:0
La Canada Ucd Atletico Youth
Завершен
01.11.2025
УД Марачена до 19
4:1
Melilla U19
Завершен
01.11.2025
Малага (19)
7:4
Калавера (19)
Завершен
