29.10.2025

Смотреть онлайн Аль-Вихдат - Аль-Мухаррак 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира AFC Champions League Two: Аль-ВихдатАль-Мухаррак, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Король Абдалла II. Судить этот матч будет Mohanad Qasim Eesee Sarray.

МСК, 5 тур, Стадион: Стадион Король Абдалла II
AFC Champions League Two
Аль-Вихдат
45+1'
58'
Завершен
2 : 1
29 октября 2025
Аль-Мухаррак
33'
Аль-Мухаррак icon
33'
Аль-Вихдат icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
Аль-Вихдат icon
58'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Аль-Вихдат - Угловой
10'
Угловой
Аль-Мухаррак - Угловой
15'
Угловой
Аль-Мухаррак - Угловой
17'
Угловой
Аль-Вихдат - Угловой
21'
Угловой
Аль-Вихдат - Угловой
21'
Угловой
Аль-Вихдат - Угловой
22'
Угловой
Аль-Мухаррак - Угловой
33'
Угловой
Аль-Мухаррак - Угловой
33'
Аль-Мухаррак - 1-ый Гол
45+1'
Аль-Вихдат - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
47'
Угловой
Аль-Вихдат - Угловой
53'
Угловой
Аль-Мухаррак - Угловой
58'
Аль-Вихдат - 3-ий Гол
84'
Угловой
Аль-Мухаррак - Угловой
90+5'
Угловой
Аль-Вихдат - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3

Превью матча Аль-Вихдат — Аль-Мухаррак

Команда Аль-Вихдат в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-12. Команда Аль-Мухаррак, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-4. Команда Аль-Вихдат в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аль-Мухаррак забивает 2, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 сентября 2025 на поле команды Аль-Мухаррак, в том матче победу одержали хозяева.

Аль-Вихдат Аль-Вихдат
17
Оман
Rabia Said Al Alawi Al Mandhar
22
Иордания
Shoqi Ghassan Al-Quz'a
99
Иордания
Abdallah Al Fakhouri
6
Иордания
Amer Jamous
21
Иордания
Mustafa Kamal Eid Mustafa Khaled Khaldoon
11
Иордания
Mohannad Jehad Ahmad Semreen
9
Иордания
Mohammad Almawaly
4
Иордания
Danial Ahmed Afaneh
73
Палестина
Wajdi Nabhan
47
Египет
Mostafa Moawad
5
Палестина
Omar Hasanain
Тренер
Иордания
Jamal Mahmoud Abed Mahmoud
Аль-Мухаррак Аль-Мухаррак
22
Бахрейн
Ebrahim Lutfalla
31
Бразилия
Бруно Араужо
8
Бахрейн
Mohamed Al-Hardan
80
Бразилия
Arthur Rezende
20
Бахрейн
Abdulkareem Omar Madou Diara
3
Бахрейн
Валеед Ал Хаям
99
Португалия
Elliot Simoes
26
Уругвай
Gervasio Olivera Fernandez
15
Гана
Abdulwahab Annan
17
Бахрейн
Ahmed Khalid RabeeaHusain Ali
37
Бразилия
Juninho Piauiense
Тренер
Португалия
Nandinho

История последних встреч

Аль-Вихдат
Аль-Вихдат
Аль-Мухаррак
Аль-Вихдат
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.09.2025
Аль-Мухаррак
Аль-Мухаррак
4:0
Аль-Вихдат
Аль-Вихдат
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Аль-Вихдат Аль-Вихдат
60%
Аль-Мухаррак Аль-Мухаррак
40%
Атаки
99
93
Угловые
6
6
Фолы
9
6
Удары (всего)
8
10
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
3
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Mohanad Qasim Eesee Sarray (Ирак).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 1 красных (в среднем 1 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Mohanad Qasim Eesee Sarray назначал пенальти

Игры 5 тур
29.10.2025
Аль-Вихдат
2:1
Аль-Мухаррак
Завершен
29.10.2025
Аль-Халидия
1:2
Аль-Ахли Доха
Завершен
Комментарии к матчу
