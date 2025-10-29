Смотреть онлайн Аль-Вихдат - Аль-Мухаррак 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира AFC Champions League Two: Аль-Вихдат — Аль-Мухаррак, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Король Абдалла II. Судить этот матч будет Mohanad Qasim Eesee Sarray.
Превью матча Аль-Вихдат — Аль-Мухаррак
Команда Аль-Вихдат в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-12. Команда Аль-Мухаррак, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-4. Команда Аль-Вихдат в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аль-Мухаррак забивает 2, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 сентября 2025 на поле команды Аль-Мухаррак, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Mohanad Qasim Eesee Sarray (Ирак).
За последние 1 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 1 красных (в среднем 1 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Mohanad Qasim Eesee Sarray назначал пенальти