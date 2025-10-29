Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3

Счет после первого тайма 1:1 : 3,3

2 : 1

Аль-Вихдат - Угловой

Аль-Мухаррак - Угловой

Аль-Вихдат - 3-ий Гол

Аль-Мухаррак - Угловой

Аль-Вихдат - Угловой

Аль-Вихдат - 2-ой Гол

Аль-Мухаррак - 1-ый Гол

Аль-Мухаррак - Угловой

Аль-Мухаррак - Угловой

Аль-Вихдат - Угловой

Аль-Вихдат - Угловой

Аль-Вихдат - Угловой

Аль-Мухаррак - Угловой

Аль-Мухаррак - Угловой

Аль-Вихдат - Угловой

Превью матча Аль-Вихдат — Аль-Мухаррак

Команда Аль-Вихдат в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-12. Команда Аль-Мухаррак, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-4. Команда Аль-Вихдат в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аль-Мухаррак забивает 2, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 сентября 2025 на поле команды Аль-Мухаррак, в том матче победу одержали хозяева.