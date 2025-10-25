25.10.2025
Смотреть онлайн Корнелья (19) - Химнастик (19) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Лига - Молодёжь: Корнелья (19) — Химнастик (19), 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:10 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Испания - Лига - Молодёжь
Корнелья (19)
7'
9'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Химнастик (19)
22'
45+3'
Gimnastic Tarragona U19
45+3'
Счет после первого тайма 2:2
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
7'
Корнелья (19) - 1-ый Гол
9'
Корнелья (19) - 2-ой Гол
22'
Gimnastic Tarragona U19 - 3-ий Гол
24'
Корнелья (19) - Угловой
45+3'
Gimnastic Tarragona U19 - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2
51'
Корнелья (19) - Угловой
59'
Gimnastic Tarragona U19 - Угловой
61'
Корнелья (19) - Угловой
63'
Корнелья (19) - Угловой
69'
Корнелья (19) - Угловой
70'
Корнелья (19) - Угловой
84'
Корнелья (19) - Угловой
90+3'
Gimnastic Tarragona U19 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2
Превью матча Корнелья (19) — Химнастик (19)
Статистика матча
Владение мячом
59%
41%
Атаки
155
114
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу