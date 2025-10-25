Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Корнелья (19) - Химнастик (19) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Лига - Молодёжь: Корнелья (19)Химнастик (19), 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:10 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Испания - Лига - Молодёжь
Корнелья (19)
7'
9'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Химнастик (19)
22'
45+3'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Корнелья (19) icon
7'
Корнелья (19) icon
9'
Gimnastic Tarragona U19 icon
22'
Gimnastic Tarragona U19 icon
45+3'
Счет после первого тайма 2:2
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
7'
Корнелья (19) - 1-ый Гол
9'
Корнелья (19) - 2-ой Гол
22'
Gimnastic Tarragona U19 - 3-ий Гол
24'
Угловой
Корнелья (19) - Угловой
45+3'
Gimnastic Tarragona U19 - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2
51'
Угловой
Корнелья (19) - Угловой
59'
Угловой
Gimnastic Tarragona U19 - Угловой
61'
Угловой
Корнелья (19) - Угловой
63'
Угловой
Корнелья (19) - Угловой
69'
Угловой
Корнелья (19) - Угловой
70'
Угловой
Корнелья (19) - Угловой
84'
Угловой
Корнелья (19) - Угловой
90+3'
Угловой
Gimnastic Tarragona U19 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Корнелья (19) — Химнастик (19)

Статистика матча

Владение мячом
Корнелья (19) Корнелья (19)
59%
Химнастик (19) Химнастик (19)
41%
Атаки
155
114
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Бернли Бернли
Челси Челси
22 Ноября
15:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 Ноября
20:30
Фиорентина Фиорентина
Ювентус Ювентус
22 Ноября
20:00
PARIVISION PARIVISION
BetBoom Team BetBoom Team
22 Ноября
11:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
22 Ноября
17:30
Барселона Барселона
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
22 Ноября
18:15
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
СК Фрайбург СК Фрайбург
22 Ноября
17:30
Локомотив Локомотив
Амур Амур
22 Ноября
17:00
Динамо Минск Динамо Минск
Спартак Спартак
22 Ноября
17:10
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA