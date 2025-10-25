Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Лига - Молодёжь : Унион Адарве U19 — Вальядолид (19) , 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

Превью матча Унион Адарве U19 — Вальядолид (19)

Команда Унион Адарве U19 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-2. Команда Вальядолид (19), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-5. Команда Унион Адарве U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Вальядолид (19) забивает 0, пропускает 1.