25.10.2025

Смотреть онлайн Унион Адарве U19 - Вальядолид (19) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Лига - Молодёжь: Унион Адарве U19Вальядолид (19), 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Испания - Лига - Молодёжь
Унион Адарве U19
38'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Вальядолид (19)
Унион Адарве U19 icon
38'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Унион Адарве U19 - Угловой
10'
Угловой
Вальядолид (19) - Угловой
10'
Угловой
Вальядолид (19) - Угловой
38'
Унион Адарве U19 - 1-ый Гол
44'
Угловой
Унион Адарве U19 - Угловой
45'
Угловой
Вальядолид (19) - Угловой
45+3'
Угловой
Вальядолид (19) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
50'
Угловой
Унион Адарве U19 - Угловой
87'
Угловой
Вальядолид (19) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Унион Адарве U19 — Вальядолид (19)

Команда Унион Адарве U19 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-2. Команда Вальядолид (19), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-5. Команда Унион Адарве U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Вальядолид (19) забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Унион Адарве U19 Унион Адарве U19
47%
Вальядолид (19) Вальядолид (19)
53%
Атаки
109
121
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
5
4
Комментарии к матчу
