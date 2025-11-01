Превью матча Лас-Пальмас U19 — КФ Йувентуд Лагуна (19)

Команда Лас-Пальмас U19 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-5. Команда КФ Йувентуд Лагуна (19), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-7. Команда Лас-Пальмас U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КФ Йувентуд Лагуна (19) забивает 1, пропускает 1.