Смотреть онлайн Лас-Пальмас U19 - КФ Йувентуд Лагуна (19) 01.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Лига - Молодёжь: Лас-Пальмас U19 — КФ Йувентуд Лагуна (19), 7 тур . Начало встречи 01 ноября 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
Превью матча Лас-Пальмас U19 — КФ Йувентуд Лагуна (19)
Команда Лас-Пальмас U19 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-5. Команда КФ Йувентуд Лагуна (19), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-7. Команда Лас-Пальмас U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КФ Йувентуд Лагуна (19) забивает 1, пропускает 1.