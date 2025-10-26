Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Лига - Молодёжь : Валенсия (19) — Кастеллон (19) , 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

Превью матча Валенсия (19) — Кастеллон (19)

Команда Валенсия (19) в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-7. Команда Кастеллон (19), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-8. Команда Валенсия (19) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кастеллон (19) забивает 1, пропускает 1.