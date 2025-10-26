Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Валенсия (19) - Кастеллон (19) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Лига - Молодёжь: Валенсия (19)Кастеллон (19), 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Испания - Лига - Молодёжь
Валенсия (19)
32'
39'
41'
44'
85'
Завершен
5 : 1
26 октября 2025
Кастеллон (19)
21'
CD Кастеллон (19) icon
21'
Валенсия (19) icon
32'
Валенсия (19) icon
39'
Валенсия (19) icon
41'
Валенсия (19) icon
44'
Счет после первого тайма 4:1
Валенсия (19) icon
85'
Матч закончился со счётом 5:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Валенсия (19) - Угловой
21'
CD Кастеллон (19) - 1-ый Гол
32'
Валенсия (19) - 2-ой Гол
39'
Валенсия (19) - 3-ий Гол
41'
Валенсия (19) - 4-ый Гол
44'
Валенсия (19) - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 4:1
51'
Угловой
Валенсия (19) - Угловой
71'
Угловой
CD Кастеллон (19) - Угловой
78'
Угловой
CD Кастеллон (19) - Угловой
79'
Угловой
Валенсия (19) - Угловой
81'
Угловой
Валенсия (19) - Угловой
84'
Угловой
Валенсия (19) - Угловой
85'
Угловой
Валенсия (19) - Угловой
85'
Валенсия (19) - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:1

Превью матча Валенсия (19) — Кастеллон (19)

Команда Валенсия (19) в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-7. Команда Кастеллон (19), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-8. Команда Валенсия (19) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кастеллон (19) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Валенсия (19) Валенсия (19)
56%
Кастеллон (19) Кастеллон (19)
44%
Атаки
129
119
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
10
2
Удары в створ ворот
11
2
Комментарии к матчу
