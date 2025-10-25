Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Реал Мурсия (19) - Academico Murcia U19 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Лига - Молодёжь: Реал Мурсия (19)Academico Murcia U19, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Испания - Лига - Молодёжь
Реал Мурсия (19)
14'
61'
83'
Завершен
3 : 3
25 октября 2025
Academico Murcia U19
39'
90+1'
90+6'
Реал Мурсия (19) icon
14'
Academico Murcia U19 icon
39'
Счет после первого тайма 1:1 : 6,1
Реал Мурсия (19) icon
61'
Реал Мурсия (19) icon
83'
Academico Murcia U19 icon
90+1'
Academico Murcia U19 icon
90+6'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
14'
Реал Мурсия (19) - 1-ый Гол
21'
Угловой
Реал Мурсия (19) - Угловой
27'
Угловой
Academico Murcia U19 - Угловой
28'
Угловой
Academico Murcia U19 - Угловой
39'
Academico Murcia U19 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 6,1
48'
Угловой
Academico Murcia U19 - Угловой
60'
Угловой
Реал Мурсия (19) - Угловой
61'
Реал Мурсия (19) - 3-ий Гол
67'
Угловой
Academico Murcia U19 - Угловой
69'
Угловой
Academico Murcia U19 - Угловой
83'
Угловой
Реал Мурсия (19) - Угловой
83'
Реал Мурсия (19) - 4-ый Гол
90+1'
Academico Murcia U19 - 5-ый Гол
90+4'
Угловой
Academico Murcia U19 - Угловой
90+4'
Угловой
Academico Murcia U19 - Угловой
90+5'
Угловой
Academico Murcia U19 - Угловой
90+6'
Academico Murcia U19 - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:3

Превью матча Реал Мурсия (19) — Academico Murcia U19

Команда Реал Мурсия (19) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-5. Команда Academico Murcia U19, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 9-5. Команда Реал Мурсия (19) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Academico Murcia U19 забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
68
102
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
5
5
Комментарии к матчу
