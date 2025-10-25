Превью матча Реал Мурсия (19) — Academico Murcia U19

Команда Реал Мурсия (19) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-5. Команда Academico Murcia U19, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 9-5. Команда Реал Мурсия (19) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Academico Murcia U19 забивает 1, пропускает 1.