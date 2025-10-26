Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Альборая (19) - Вильярреал (19) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Лига - Молодёжь: Альборая (19)Вильярреал (19), 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Испания - Лига - Молодёжь
Альборая (19)
40'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Вильярреал (19)
8'
Вильярреал (19) icon
8'
Альборая (19) icon
40'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
8'
Вильярреал (19) - 1-ый Гол
40'
Альборая (19) - 2-ой Гол
45'
Угловой
Вильярреал (19) - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
50'
Угловой
Вильярреал (19) - Угловой
51'
Угловой
Вильярреал (19) - Угловой
87'
Угловой
Альборая (19) - Угловой
90+2'
Угловой
Вильярреал (19) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Альборая (19) — Вильярреал (19)

Команда Альборая (19) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3. Команда Вильярреал (19), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-11. Команда Альборая (19) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Вильярреал (19) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
66
92
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
3
2
