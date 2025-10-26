Смотреть онлайн Альборая (19) - Вильярреал (19) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Лига - Молодёжь: Альборая (19) — Вильярреал (19), 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча Альборая (19) — Вильярреал (19)
Команда Альборая (19) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3. Команда Вильярреал (19), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-11. Команда Альборая (19) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Вильярреал (19) забивает 1, пропускает 1.