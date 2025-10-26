Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Реал Сосьедад (19) - Атлетик Бильбао (19) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Лига - Молодёжь: Реал Сосьедад (19)Атлетик Бильбао (19), 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Испания - Лига - Молодёжь
Реал Сосьедад (19)
Завершен
0 : 5
26 октября 2025
Атлетик Бильбао (19)
31'
47'
62'
70'
85'
Атлетик Бильбао (19) icon
31'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,2
Атлетик Бильбао (19) icon
47'
Атлетик Бильбао (19) icon
62'
Атлетик Бильбао (19) icon
70'
Атлетик Бильбао (19) icon
85'
Матч закончился со счётом 0:5 : 1,2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Реал Сосьедад (19) - Угловой
18'
Угловой
Атлетик Бильбао (19) - Угловой
18'
Угловой
Атлетик Бильбао (19) - Угловой
24'
Угловой
Атлетик Бильбао (19) - Угловой
31'
Атлетик Бильбао (19) - 1-ый Гол
33'
Угловой
Атлетик Бильбао (19) - Угловой
39'
Угловой
Атлетик Бильбао (19) - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,2
47'
Атлетик Бильбао (19) - 2-ой Гол
62'
Атлетик Бильбао (19) - 3-ий Гол
70'
Атлетик Бильбао (19) - 4-ый Гол
85'
Атлетик Бильбао (19) - 5-ый Гол
89'
Угловой
Реал Сосьедад (19) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:5 : 1,2

Превью матча Реал Сосьедад (19) — Атлетик Бильбао (19)

Команда Реал Сосьедад (19) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-8. Команда Атлетик Бильбао (19), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-5. Команда Реал Сосьедад (19) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлетик Бильбао (19) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Реал Сосьедад (19) Реал Сосьедад (19)
49%
Атлетик Бильбао (19) Атлетик Бильбао (19)
51%
Атаки
100
121
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
3
10
Удары в створ ворот
1
7
Комментарии к матчу
