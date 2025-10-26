Превью матча Реал Сосьедад (19) — Атлетик Бильбао (19)

Команда Реал Сосьедад (19) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-8. Команда Атлетик Бильбао (19), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-5. Команда Реал Сосьедад (19) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлетик Бильбао (19) забивает 1, пропускает 1.