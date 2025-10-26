Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Сантучу U19 - Эйбар U19 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Лига - Молодёжь: Сантучу U19Эйбар U19, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Испания - Лига - Молодёжь
Сантучу U19
17'
64'
Завершен
2 : 5
26 октября 2025
Эйбар U19
14'
49'
51'
81'
89'
Смотреть онлайн
Эйбар U19 icon
14'
Сантучу U19 icon
17'
Счет после первого тайма 1:1
Эйбар U19 icon
49'
Эйбар U19 icon
51'
Сантучу U19 icon
64'
Эйбар U19 icon
81'
Эйбар U19 icon
89'
Матч закончился со счётом 2:5
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Эйбар U19 - Угловой
14'
Эйбар U19 - 1-ый Гол
17'
Сантучу U19 - 2-ой Гол
39'
Угловой
Сантучу U19 - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
49'
Эйбар U19 - 3-ий Гол
51'
Эйбар U19 - 4-ый Гол
60'
Угловой
Эйбар U19 - Угловой
64'
Сантучу U19 - 5-ый Гол
70'
Угловой
Эйбар U19 - Угловой
80'
Угловой
Сантучу U19 - Угловой
81'
Эйбар U19 - 6-ый Гол
89'
Эйбар U19 - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:5

Превью матча Сантучу U19 — Эйбар U19

Статистика матча

Владение мячом
Сантучу U19 Сантучу U19
50%
Эйбар U19 Эйбар U19
50%
Атаки
112
106
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
3
10
Удары в створ ворот
6
13
Комментарии к матчу
