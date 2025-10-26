26.10.2025
Смотреть онлайн Сантучу U19 - Эйбар U19 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Лига - Молодёжь: Сантучу U19 — Эйбар U19, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Испания - Лига - Молодёжь
Сантучу U19
17'
64'
Завершен
2 : 5
26 октября 2025
Эйбар U19
14'
49'
51'
81'
89'
Эйбар U19
14'
Сантучу U19
17'
Эйбар U19
49'
Эйбар U19
51'
Сантучу U19
64'
Эйбар U19
81'
Эйбар U19
89'
Текстовая трансляция
11'
Эйбар U19 - Угловой
14'
Эйбар U19 - 1-ый Гол
17'
Сантучу U19 - 2-ой Гол
39'
Сантучу U19 - Угловой
49'
Эйбар U19 - 3-ий Гол
51'
Эйбар U19 - 4-ый Гол
60'
Эйбар U19 - Угловой
64'
Сантучу U19 - 5-ый Гол
70'
Эйбар U19 - Угловой
80'
Сантучу U19 - Угловой
81'
Эйбар U19 - 6-ый Гол
89'
Эйбар U19 - 7-ый Гол
Превью матча Сантучу U19 — Эйбар U19
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
112
106
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
3
10
Удары в створ ворот
6
13
Комментарии к матчу