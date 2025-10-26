Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Барселона - КД Сан-Франциско U19 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Лига - Молодёжь: БарселонаКД Сан-Франциско U19, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Johan Cruyff Stadium.

МСК, 6 тур, Стадион: Johan Cruyff Stadium
Испания - Лига - Молодёжь
Барселона
73'
84'
90+3'
Завершен
3 : 0
26 октября 2025
КД Сан-Франциско U19
Счет после первого тайма 0:0
Барселона icon
73'
Барселона icon
84'
Барселона icon
90+3'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Барселона - Угловой
16'
Угловой
Барселона - Угловой
19'
Угловой
Барселона - Угловой
31'
Угловой
Барселона - Угловой
36'
Угловой
Барселона - Угловой
43'
Угловой
КД Сан-Франциско U19 - Угловой
45+2'
Угловой
Барселона - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
73'
Угловой
Барселона - Угловой
73'
Барселона - 1-ый Гол
77'
Угловой
Барселона - Угловой
84'
Угловой
Барселона - Угловой
84'
Барселона - 2-ой Гол
86'
Угловой
Барселона - Угловой
90'
Угловой
Барселона - Угловой
90+3'
Барселона - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Барселона — КД Сан-Франциско U19

Команда Барселона в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 18-5. Команда КД Сан-Франциско U19, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-5. Команда Барселона в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. КД Сан-Франциско U19 забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Барселона Барселона
80%
КД Сан-Франциско U19 КД Сан-Франциско U19
20%
Атаки
184
78
Угловые
11
1
Удары мимо ворот
14
3
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу
