Превью матча Барселона — КД Сан-Франциско U19

Команда Барселона в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 18-5. Команда КД Сан-Франциско U19, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-5. Команда Барселона в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. КД Сан-Франциско U19 забивает 0, пропускает 1.