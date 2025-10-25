Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Лас-Росас (19) - Ла Крус Вильяновенсе (19) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Лига - Молодёжь: Лас-Росас (19)Ла Крус Вильяновенсе (19), 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Испания - Лига - Молодёжь
Лас-Росас (19)
33'
35'
52'
90+2'
Завершен
4 : 1
25 октября 2025
Ла Крус Вильяновенсе (19)
45+2'
Смотреть онлайн
Лас-Росас (19) icon
33'
Лас-Росас (19) icon
35'
UD La Cruz Villanovense U19 icon
45+2'
Счет после первого тайма 2:1 : 0,3
Лас-Росас (19) icon
52'
Лас-Росас (19) icon
90+2'
Матч закончился со счётом 4:1 : 0,3
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Лас-Росас (19) - Угловой
15'
Угловой
Лас-Росас (19) - Угловой
24'
Угловой
UD La Cruz Villanovense U19 - Угловой
33'
Лас-Росас (19) - 1-ый Гол
35'
Лас-Росас (19) - 2-ой Гол
40'
Угловой
Лас-Росас (19) - Угловой
45+2'
UD La Cruz Villanovense U19 - 3-ий Гол
45+3'
Угловой
Лас-Росас (19) - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 0,3
51'
Угловой
Лас-Росас (19) - Угловой
52'
Лас-Росас (19) - 4-ый Гол
83'
Угловой
Лас-Росас (19) - Угловой
88'
Угловой
UD La Cruz Villanovense U19 - Угловой
90+2'
Лас-Росас (19) - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1 : 0,3

Превью матча Лас-Росас (19) — Ла Крус Вильяновенсе (19)

Команда Лас-Росас (19) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-4.

Статистика матча

Владение мячом
Лас-Росас (19) Лас-Росас (19)
63%
Ла Крус Вильяновенсе (19) Ла Крус Вильяновенсе (19)
37%
Атаки
115
71
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
8
6
Комментарии к матчу
