Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.10.2025

Смотреть онлайн Суиндон - Вест Хэм U21 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Трофей АФЛ: СуиндонВест Хэм U21 . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Канти Граунд.

МСК, Стадион: Канти Граунд
Англия - Трофей АФЛ
Суиндон
Paul Glatzel 51'
Paul Glatzel 71'
Завершен
2 : 3
28 октября 2025
Вест Хэм U21
25'
42'
69'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Вест Хэм U21 icon
25'
Вест Хэм U21 icon
42'
Счет после первого тайма 0:2
Paul Glatzel icon
51'
Вест Хэм U21 icon
69'
Paul Glatzel icon
71'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Суиндон - Угловой
25'
Вест Хэм U21 - 1-ый Гол
31'
Угловой
Вест Хэм U21 - Угловой
42'
Вест Хэм U21 - 2-ой Гол
44'
Угловой
Суиндон - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
47'
Угловой
Суиндон - Угловой
50'
Угловой
Суиндон - Угловой
51'
Paul Glatzel - 3-ий Гол
62'
Угловой
Вест Хэм U21 - Угловой
63'
Угловой
Вест Хэм U21 - Угловой
69'
Вест Хэм U21 - 4-ый Гол
71'
Paul Glatzel - 5-ый Гол
84'
Угловой
Суиндон - Угловой
86'
Угловой
Суиндон - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Суиндон — Вест Хэм U21

Команда Суиндон в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-13. Команда Вест Хэм U21, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 23-16. Команда Суиндон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Вест Хэм U21 забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Суиндон Суиндон
61%
Вест Хэм U21 Вест Хэм U21
39%
Атаки
109
61
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
10
6
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Гамбург Гамбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
8 Ноября
17:30
Хирона Хирона
Алавес Алавес
8 Ноября
16:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
8 Ноября
15:30
Локомотив Локомотив
AK Барс AK Барс
8 Ноября
17:00
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
8 Ноября
17:30
Динамо Москва Динамо Москва
СКА СКА
8 Ноября
19:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA