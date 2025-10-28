Смотреть онлайн Суиндон - Вест Хэм U21 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Трофей АФЛ: Суиндон — Вест Хэм U21 . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Канти Граунд.
Превью матча Суиндон — Вест Хэм U21
Команда Суиндон в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-13. Команда Вест Хэм U21, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 23-16. Команда Суиндон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Вест Хэм U21 забивает 2, пропускает 2.