Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.10.2025

Смотреть онлайн Уолсолл - Челси U21 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Трофей АФЛ: УолсоллЧелси U21 . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Banks's Stadium.

МСК, Стадион: Banks's Stadium
Англия - Трофей АФЛ
Уолсолл
Завершен
0 : 0
28 октября 2025
Челси U21
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,3
Челси U21 icon
Пенальти
Уолсолл
Пенальти
Уолсолл
Пенальти
Уолсолл
Пенальти
Челси U21 icon
Пенальти
Уолсолл
Пенальти
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Уолсолл - Угловой
38'
Угловой
Уолсолл - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
49'
Угловой
Челси U21 - Угловой
69'
Угловой
Уолсолл - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,3
1-ый
Челси U21 - Пенальти
2-ой
Уолсолл - Пенальти
3-ий
Уолсолл - Пенальти
4-ый
Уолсолл - Пенальти
4-ый
Челси U21 - Пенальти
5-ый
Уолсолл - Пенальти

Превью матча Уолсолл — Челси U21

Команда Уолсолл в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-9. Команда Челси U21, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-14. Команда Уолсолл в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Челси U21 забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Уолсолл Уолсолл
24%
Челси U21 Челси U21
76%
Атаки
100
131
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
6
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Гамбург Гамбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
8 Ноября
17:30
Хирона Хирона
Алавес Алавес
8 Ноября
16:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
8 Ноября
15:30
Локомотив Локомотив
AK Барс AK Барс
8 Ноября
17:00
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
8 Ноября
17:30
Динамо Москва Динамо Москва
СКА СКА
8 Ноября
19:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA