Смотреть онлайн Уолсолл - Челси U21 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Трофей АФЛ: Уолсолл — Челси U21 . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Banks's Stadium.
Превью матча Уолсолл — Челси U21
Команда Уолсолл в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-9. Команда Челси U21, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-14. Команда Уолсолл в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Челси U21 забивает 2, пропускает 1.