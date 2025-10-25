25.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Лига - Молодёжь: Васкез Культурал (19) — Сан-Феликс (19), 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .
МСК, 7 тур
Испания - Лига - Молодёжь
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Сан-Феликс (19)
60'
83'
Текстовая трансляция
30'
Васкез Культурал (19) - Угловой
36'
Васкез Культурал (19) - Угловой
45'
Сан-Феликс (19) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Сан-Феликс (19) - Угловой
60'
Сан-Феликс (19) - 1-ый Гол
72'
Васкез Культурал (19) - Угловой
83'
Сан-Феликс (19) - 2-ой Гол
Превью матча Васкез Культурал (19) — Сан-Феликс (19)
Статистика матча
Атаки
77
90
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
2
7
