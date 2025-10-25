Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Васкез Культурал (19) - Сан-Феликс (19) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Лига - Молодёжь: Васкез Культурал (19)Сан-Феликс (19), 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Испания - Лига - Молодёжь
Васкез Культурал (19)
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Сан-Феликс (19)
60'
83'
Счет после первого тайма 0:0
Сан-Феликс (19) icon
60'
Сан-Феликс (19) icon
83'
Текстовая трансляция
30'
Угловой
Васкез Культурал (19) - Угловой
36'
Угловой
Васкез Культурал (19) - Угловой
45'
Угловой
Сан-Феликс (19) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Угловой
Сан-Феликс (19) - Угловой
60'
Сан-Феликс (19) - 1-ый Гол
72'
Угловой
Васкез Культурал (19) - Угловой
83'
Сан-Феликс (19) - 2-ой Гол

Превью матча Васкез Культурал (19) — Сан-Феликс (19)

Статистика матча

Атаки
77
90
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
2
7
Игры 7 тур
02.11.2025
Gimnastic Manresa
2:3
Реал Сарагоса (19)
Завершен
02.11.2025
Racing Club Zaragoza U19
0:0
Sant Cugat FC U19
Отменен
02.11.2025
Расинг Ферроль U19
1:0
Бансандер (19)
Завершен
02.11.2025
Solares U19
0:0
Конксо Сантьяго (19)
Завершен
02.11.2025
Ауррера Витория (19)
1:2
Реал Сосьедад (19)
Завершен
01.11.2025
Ароса (19)
2:2
Понтеведра (19)
Завершен
01.11.2025
Эйбар U19
2:0
CD Betono U19
Завершен
01.11.2025
Атлетико М
2:0
Бургос U19
Завершен
01.11.2025
Антигуоко КЕ U19
2:2
Оберена (19)
Завершен
01.11.2025
КД Сан-Франциско U19
0:3
Эспаньол (19)
Завершен
01.11.2025
Jove Espanol U19
0:6
Леванте
Завершен
01.11.2025
Луго U19
1:1
Депортиво Ла-Корунья (19)
Завершен
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA