Смотреть онлайн La Canada Ucd Atletico Youth - Кадисz U19 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Лига - Молодёжь: La Canada Ucd Atletico Youth — Кадисz U19, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча La Canada Ucd Atletico Youth — Кадисz U19
Команда La Canada Ucd Atletico Youth в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3. Команда Кадисz U19, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда La Canada Ucd Atletico Youth в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Кадисz U19 забивает 0, пропускает 0.