25.10.2025

Смотреть онлайн La Canada Ucd Atletico Youth - Кадисz U19 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Лига - Молодёжь: La Canada Ucd Atletico YouthКадисz U19, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Испания - Лига - Молодёжь
La Canada Ucd Atletico Youth
55'
90+2'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Кадисz U19
8'
13'
Смотреть онлайн
Кадисz U19 icon
8'
Кадисz U19 icon
13'
Счет после первого тайма 0:2
La Canada Ucd Atletico Youth icon
55'
La Canada Ucd Atletico Youth icon
90+2'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
8'
Кадисz U19 - 1-ый Гол
13'
Кадисz U19 - 2-ой Гол
17'
Угловой
La Canada Ucd Atletico Youth - Угловой
22'
Угловой
La Canada Ucd Atletico Youth - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
55'
Угловой
La Canada Ucd Atletico Youth - Угловой
55'
La Canada Ucd Atletico Youth - 3-ий Гол
70'
Угловой
La Canada Ucd Atletico Youth - Угловой
77'
Угловой
La Canada Ucd Atletico Youth - Угловой
87'
Угловой
La Canada Ucd Atletico Youth - Угловой
89'
Угловой
Кадисz U19 - Угловой
90+2'
La Canada Ucd Atletico Youth - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча La Canada Ucd Atletico Youth — Кадисz U19

Команда La Canada Ucd Atletico Youth в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3. Команда Кадисz U19, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда La Canada Ucd Atletico Youth в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Кадисz U19 забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
La Canada Ucd Atletico Youth La Canada Ucd Atletico Youth
55%
Кадисz U19 Кадисz U19
45%
Атаки
121
110
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
5
4
Игры 7 тур
02.11.2025
Gimnastic Manresa
2:3
Реал Сарагоса (19)
Завершен
02.11.2025
Racing Club Zaragoza U19
0:0
Sant Cugat FC U19
Отменен
02.11.2025
Расинг Ферроль U19
1:0
Бансандер (19)
Завершен
02.11.2025
Solares U19
0:0
Конксо Сантьяго (19)
Завершен
02.11.2025
Ауррера Витория (19)
1:2
Реал Сосьедад (19)
Завершен
01.11.2025
Ароса (19)
2:2
Понтеведра (19)
Завершен
01.11.2025
Эйбар U19
2:0
CD Betono U19
Завершен
01.11.2025
Атлетико М
2:0
Бургос U19
Завершен
01.11.2025
Антигуоко КЕ U19
2:2
Оберена (19)
Завершен
01.11.2025
КД Сан-Франциско U19
0:3
Эспаньол (19)
Завершен
01.11.2025
Jove Espanol U19
0:6
Леванте
Завершен
01.11.2025
Луго U19
1:1
Депортиво Ла-Корунья (19)
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA