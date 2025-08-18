18.08.2025
Смотреть онлайн Al-Wehdat Reserves - Shabab Al Ordon Reserves 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Иордания — Jordan Reserve League: Al-Wehdat Reserves — Shabab Al Ordon Reserves . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
Jordan Reserve League
Завершен
0 : 0
18 августа 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 0,4
Матч закончился со счётом 0:0 : 0,4
Текстовая трансляция
17'
Al-Wehdat Reserves - Угловой
39'
Al-Wehdat Reserves - Угловой
46'
Al-Wehdat Reserves - Угловой
71'
Shabab Al Ordon Reserves - Угловой
88'
Al-Wehdat Reserves - Угловой
Превью матча Al-Wehdat Reserves — Shabab Al Ordon Reserves
История последних встреч
Al-Wehdat Reserves
Shabab Al Ordon Reserves
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.11.2025
Shabab Al Ordon Reserves
1:2
Al-Wehdat Reserves
Статистика матча
Атаки
77
77
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
12
3
Удары в створ ворот
7
2
Комментарии к матчу