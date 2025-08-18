18.08.2025
Смотреть онлайн Parma U20 - Roma U20 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Чемпионат Италия. Примавера 1: Parma U20 — Roma U20, 1 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат Италия. Примавера 1
Текстовая трансляция
35'
Parma U20 - 1-ый Гол
44'
Parma U20 - Незабитый пенальти
45'
Roma U20 - 2-ой Гол
45+6'
Roma U20 - Незабитый пенальти
Счет после первого тайма 1:1
52'
Parma U20 - Угловой
55'
Roma U20 - 3-ий Гол
65'
Parma U20 - Угловой
66'
Parma U20 - Угловой
66'
Parma U20 - Угловой
76'
Roma U20 - Угловой
90'
Parma U20 - Угловой
90+1'
Parma U20 - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2
Превью матча Parma U20 — Roma U20
История последних встреч
Parma U20
Roma U20
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
11.02.2026
Roma U20
0:1
Parma U20
Статистика матча
Атаки
91
92
Угловые
5
1
Фолы
15
19
Удары (всего)
9
5
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
6
3
Комментарии к матчу