18.08.2025

Смотреть онлайн Parma U20 - Roma U20 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияЧемпионат Италия. Примавера 1: Parma U20Roma U20, 1 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Чемпионат Италия. Примавера 1
Parma U20
35'
90+1'
Завершен
2 : 2
18 августа 2025
Roma U20
45'
55'
Parma U20 icon
35'
Roma U20 icon
45'
Счет после первого тайма 1:1
Roma U20 icon
55'
Parma U20 icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
35'
Parma U20 - 1-ый Гол
44'
Parma U20 - Незабитый пенальти
45'
Roma U20 - 2-ой Гол
45+6'
Roma U20 - Незабитый пенальти
Счет после первого тайма 1:1
52'
Угловой
Parma U20 - Угловой
55'
Roma U20 - 3-ий Гол
65'
Угловой
Parma U20 - Угловой
66'
Угловой
Parma U20 - Угловой
66'
Угловой
Parma U20 - Угловой
76'
Угловой
Roma U20 - Угловой
90'
Угловой
Parma U20 - Угловой
90+1'
Parma U20 - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Parma U20 — Roma U20

История последних встреч

Parma U20
Parma U20
Roma U20
Parma U20
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
11.02.2026
Roma U20
Roma U20
0:1
Parma U20
Parma U20
Обзор

Статистика матча

Атаки
91
92
Угловые
5
1
Фолы
15
19
Удары (всего)
9
5
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
6
3
