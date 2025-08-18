18.08.2025
Смотреть онлайн Рангдаджиед Юнайтед - Shillong Lajong Reserves 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — Индия - Шиллонг - Премьер-лига: Рангдаджиед Юнайтед — Shillong Lajong Reserves . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК
Индия - Шиллонг - Премьер-лига
Завершен
0 : 0
18 августа 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
15'
Shillong Lajong Reserves - Угловой
20'
Shillong Lajong Reserves - Угловой
45'
Рангдаджиед Юнайтед - Угловой
50'
Shillong Lajong Reserves - Угловой
72'
Рангдаджиед Юнайтед - Угловой
81'
Shillong Lajong Reserves - Угловой
82'
Shillong Lajong Reserves - Угловой
90'
Shillong Lajong Reserves - Угловой
Превью матча Рангдаджиед Юнайтед — Shillong Lajong Reserves
История последних встреч
Рангдаджиед Юнайтед
Shillong Lajong Reserves
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
13.11.2025
Shillong Lajong Reserves
3:1
Рангдаджиед Юнайтед
Статистика матча
Атаки
160
172
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
5
2
