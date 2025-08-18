Смотреть онлайн Misaka United Women - Pass FC Women 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — Индия Karnataka League Women: Misaka United Women — Pass FC Women . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
Превью матча Misaka United Women — Pass FC Women
Команда Misaka United Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-1.