18.08.2025
Смотреть онлайн CD Olimpia Reserves - Juticalpa Reserves 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Reserve League: CD Olimpia Reserves — Juticalpa Reserves . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени .
МСК
Honduras Reserve League
CD Olimpia Reserves
18'
34'
Завершен
2 : 1
18 августа 2025
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
7'
Juticalpa Reserves - 1-ый Гол
12'
Juticalpa Reserves - Угловой
18'
CD Olimpia Reserves - 2-ой Гол
29'
CD Olimpia Reserves - Угловой
34'
CD Olimpia Reserves - 3-ий Гол
45+2'
Juticalpa Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
65'
Juticalpa Reserves - Угловой
68'
Juticalpa Reserves - Угловой
72'
CD Olimpia Reserves - Угловой
75'
Juticalpa Reserves - Угловой
77'
CD Olimpia Reserves - Угловой
79'
CD Olimpia Reserves - Угловой
81'
CD Olimpia Reserves - Угловой
85'
Juticalpa Reserves - Угловой
86'
Juticalpa Reserves - Угловой
87'
Juticalpa Reserves - Угловой
88'
Juticalpa Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча CD Olimpia Reserves — Juticalpa Reserves
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
61
35
Угловые
5
9
Удары мимо ворот
11
8
Удары в створ ворот
8
6
Комментарии к матчу