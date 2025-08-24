24.08.2025
Смотреть онлайн Квиндио - Атлетико 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Квиндио — Атлетико, 7 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сентенарио.
МСК, 7 тур, Стадион: Сентенарио
Колумбия - Примера Б
Текстовая трансляция
12'
Квиндио - 1-ый Гол
21'
Атлетико - 2-ой Гол
27'
Атлетико - Угловой
31'
Квиндио - Угловой
45+1'
Атлетико - Угловой
45+2'
Квиндио - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
65'
Атлетико - Угловой
72'
Квиндио - Угловой
72'
Квиндио - Угловой
77'
Квиндио - Угловой
84'
Квиндио - Угловой
90+5'
Квиндио - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,1
Превью матча Квиндио — Атлетико
Статистика матча
Комментарии к матчу