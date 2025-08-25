25.08.2025
Смотреть онлайн Жагуарес - Барранкилья 25.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Жагуарес — Барранкилья, 7 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Jaraguay.
МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Jaraguay
Колумбия - Примера Б
Текстовая трансляция
14'
Жагуарес - 1-ый Гол
16'
Барранкилья - Угловой
21'
Барранкилья - Угловой
22'
Барранкилья - 2-ой Гол
27'
Жагуарес - Угловой
31'
Жагуарес - Угловой
41'
Жагуарес - Угловой
45+1'
Жагуарес - 3-ий Гол
49'
Жагуарес - Угловой
52'
Барранкилья - Угловой
58'
Барранкилья - Угловой
70'
Барранкилья - Угловой
78'
Жагуарес - Угловой
90'
Жагуарес - Угловой
90+2'
Жагуарес - Угловой
Превью матча Жагуарес — Барранкилья
Статистика матча
Атаки
54
67
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
8
5
