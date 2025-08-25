Фрибет 15000₽
25.08.2025

Смотреть онлайн Жагуарес - Барранкилья 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: ЖагуаресБарранкилья, 7 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Jaraguay.

МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Jaraguay
Колумбия - Примера Б
Жагуарес
14'
45+1'
Завершен
2 : 1
25 августа 2025
Барранкилья
22'
Жагуарес icon
14'
Барранкилья icon
22'
Жагуарес icon
45+1'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
14'
Жагуарес - 1-ый Гол
16'
Угловой
Барранкилья - Угловой
21'
Угловой
Барранкилья - Угловой
22'
Барранкилья - 2-ой Гол
27'
Угловой
Жагуарес - Угловой
31'
Угловой
Жагуарес - Угловой
41'
Угловой
Жагуарес - Угловой
45+1'
Жагуарес - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
49'
Угловой
Жагуарес - Угловой
52'
Угловой
Барранкилья - Угловой
58'
Угловой
Барранкилья - Угловой
70'
Угловой
Барранкилья - Угловой
78'
Угловой
Жагуарес - Угловой
90'
Угловой
Жагуарес - Угловой
90+2'
Угловой
Жагуарес - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Жагуарес — Барранкилья

Статистика матча

Атаки
54
67
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
8
5
Комментарии к матчу
