23.08.2025
Смотреть онлайн Реал Картахена - Тигрес 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Реал Картахена — Тигрес, 7 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпико Жаим Морон Леон.
МСК, 7 тур, Стадион: Олимпико Жаим Морон Леон
Колумбия - Примера Б
Реал Картахена
Текстовая трансляция
4'
Реал Картахена - 1-ый Гол
8'
Тигрес - Угловой
33'
Реал Картахена - Угловой
33'
Реал Картахена - 2-ой Гол
40'
Реал Картахена - Угловой
41'
Реал Картахена - Угловой
41'
Реал Картахена - 3-ий Гол
45+2'
Реал Картахена - Угловой
45+3'
Реал Картахена - Угловой
Счет после первого тайма 3:0
73'
Реал Картахена - 4-ый Гол
90'
Тигрес - Угловой
90+1'
Тигрес - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0
Статистика матча
Владение мячом
53%
47%
Атаки
162
152
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
4
1
