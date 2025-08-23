Фрибет 15000₽
23.08.2025

Смотреть онлайн Реал Картахена - Тигрес 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: Реал КартахенаТигрес, 7 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпико Жаим Морон Леон.

МСК, 7 тур, Стадион: Олимпико Жаим Морон Леон
Колумбия - Примера Б
Реал Картахена
4'
33'
41'
73'
Завершен
4 : 0
23 августа 2025
Тигрес
Реал Картахена icon
4'
Реал Картахена icon
33'
Реал Картахена icon
41'
Счет после первого тайма 3:0
Реал Картахена icon
73'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
4'
Реал Картахена - 1-ый Гол
8'
Угловой
Тигрес - Угловой
33'
Угловой
Реал Картахена - Угловой
33'
Реал Картахена - 2-ой Гол
40'
Угловой
Реал Картахена - Угловой
41'
Угловой
Реал Картахена - Угловой
41'
Реал Картахена - 3-ий Гол
45+2'
Угловой
Реал Картахена - Угловой
45+3'
Угловой
Реал Картахена - Угловой
Счет после первого тайма 3:0
73'
Реал Картахена - 4-ый Гол
90'
Угловой
Тигрес - Угловой
90+1'
Угловой
Тигрес - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Реал Картахена — Тигрес

Статистика матча

Владение мячом
Реал Картахена Реал Картахена
53%
Тигрес Тигрес
47%
Атаки
162
152
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
4
1
Комментарии к матчу
