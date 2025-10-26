Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн ФК Ашдод U19 - Хапоэль Кфар-Саба (19) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильЧемпионат Израиля - Лига - Молодёжь: ФК Ашдод U19Хапоэль Кфар-Саба (19), 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Чемпионат Израиля - Лига - Молодёжь
ФК Ашдод U19
Завершен
0 : 2
26 октября 2025
Хапоэль Кфар-Саба (19)
30'
65'
Смотреть онлайн
Хапоэль Кфар-Саба (19) icon
30'
Счет после первого тайма 0:1 : 5,1
Хапоэль Кфар-Саба (19) icon
65'
Матч закончился со счётом 0:2 : 5,1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
MS Ashdod U19 - Угловой
19'
Угловой
MS Ashdod U19 - Угловой
30'
Хапоэль Кфар-Саба (19) - 1-ый Гол
34'
Угловой
MS Ashdod U19 - Угловой
43'
Угловой
Хапоэль Кфар-Саба (19) - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 5,1
49'
Угловой
MS Ashdod U19 - Угловой
60'
Угловой
MS Ashdod U19 - Угловой
65'
Хапоэль Кфар-Саба (19) - 2-ой Гол
87'
Угловой
MS Ashdod U19 - Угловой
90+4'
Угловой
MS Ashdod U19 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 5,1

Превью матча ФК Ашдод U19 — Хапоэль Кфар-Саба (19)

Команда ФК Ашдод U19 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-6. Команда Хапоэль Кфар-Саба (19), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-16. Команда ФК Ашдод U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хапоэль Кфар-Саба (19) забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
ФК Ашдод U19 ФК Ашдод U19
53%
Хапоэль Кфар-Саба (19) Хапоэль Кфар-Саба (19)
47%
Атаки
55
48
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
6
3
Игры 8 тур
26.10.2025
Маккаби Петах-Тиква (19)
1:2
Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19)
Завершен
26.10.2025
Бейтар (19)
2:1
Хапоэль Раанана (19)
Завершен
26.10.2025
ФК Ашдод U19
0:2
Хапоэль Кфар-Саба (19)
Завершен
25.10.2025
Маккаби Нетания (19)
2:2
Бней Иегуда Тель-Авив U19
Завершен
25.10.2025
Маккаби Герцлия (19)
3:2
Хапоэль Акко (19)
Завершен
25.10.2025
Хапоэль Ришон-ле-Цион (19)
2:2
Хапоэль Беер-Шева (19)
Завершен
Комментарии к матчу
