Превью матча ФК Ашдод U19 — Хапоэль Кфар-Саба (19)

Команда ФК Ашдод U19 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-6. Команда Хапоэль Кфар-Саба (19), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-16. Команда ФК Ашдод U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хапоэль Кфар-Саба (19) забивает 2, пропускает 2.