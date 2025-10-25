Смотреть онлайн Хапоэль Ришон-ле-Цион (19) - Хапоэль Беер-Шева (19) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Израиль — Чемпионат Израиля - Лига - Молодёжь: Хапоэль Ришон-ле-Цион (19) — Хапоэль Беер-Шева (19), 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
Превью матча Хапоэль Ришон-ле-Цион (19) — Хапоэль Беер-Шева (19)
Команда Хапоэль Ришон-ле-Цион (19) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-11. Команда Хапоэль Беер-Шева (19), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Хапоэль Ришон-ле-Цион (19) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хапоэль Беер-Шева (19) забивает 1, пропускает 1.