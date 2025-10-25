Превью матча Хапоэль Ришон-ле-Цион (19) — Хапоэль Беер-Шева (19)

Команда Хапоэль Ришон-ле-Цион (19) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-11. Команда Хапоэль Беер-Шева (19), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Хапоэль Ришон-ле-Цион (19) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хапоэль Беер-Шева (19) забивает 1, пропускает 1.