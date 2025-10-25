Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Хапоэль Ришон-ле-Цион (19) - Хапоэль Беер-Шева (19) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильЧемпионат Израиля - Лига - Молодёжь: Хапоэль Ришон-ле-Цион (19)Хапоэль Беер-Шева (19), 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Чемпионат Израиля - Лига - Молодёжь
Хапоэль Ришон-ле-Цион (19)
57'
90+4'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Хапоэль Беер-Шева (19)
3'
86'
Смотреть онлайн
Hapoel Beer Sheva U19 icon
3'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,3
Hapoel Rishon Lezion U19 icon
57'
Hapoel Beer Sheva U19 icon
86'
Hapoel Rishon Lezion U19 icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,3
Текстовая трансляция
3'
Hapoel Beer Sheva U19 - 1-ый Гол
9'
Угловой
Hapoel Rishon Lezion U19 - Угловой
13'
Угловой
Hapoel Rishon Lezion U19 - Угловой
15'
Угловой
Hapoel Rishon Lezion U19 - Угловой
24'
Угловой
Hapoel Rishon Lezion U19 - Угловой
41'
Угловой
Hapoel Beer Sheva U19 - Угловой
44'
Угловой
Hapoel Beer Sheva U19 - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,3
57'
Hapoel Rishon Lezion U19 - 2-ой Гол
61'
Угловой
Hapoel Beer Sheva U19 - Угловой
62'
Угловой
Hapoel Beer Sheva U19 - Угловой
63'
Угловой
Hapoel Rishon Lezion U19 - Угловой
83'
Угловой
Hapoel Beer Sheva U19 - Угловой
86'
Hapoel Beer Sheva U19 - 3-ий Гол
90'
Угловой
Hapoel Beer Sheva U19 - Угловой
90+4'
Угловой
Hapoel Rishon Lezion U19 - Угловой
90+4'
Hapoel Rishon Lezion U19 - 4-ый Гол
90+10'
Угловой
Hapoel Beer Sheva U19 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,3

Превью матча Хапоэль Ришон-ле-Цион (19) — Хапоэль Беер-Шева (19)

Команда Хапоэль Ришон-ле-Цион (19) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-11. Команда Хапоэль Беер-Шева (19), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Хапоэль Ришон-ле-Цион (19) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хапоэль Беер-Шева (19) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Хапоэль Ришон-ле-Цион (19) Хапоэль Ришон-ле-Цион (19)
51%
Хапоэль Беер-Шева (19) Хапоэль Беер-Шева (19)
49%
Атаки
99
113
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
5
6
Игры 8 тур
26.10.2025
Маккаби Петах-Тиква (19)
1:2
Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19)
Завершен
26.10.2025
Бейтар (19)
2:1
Хапоэль Раанана (19)
Завершен
26.10.2025
ФК Ашдод U19
0:2
Хапоэль Кфар-Саба (19)
Завершен
25.10.2025
Маккаби Нетания (19)
2:2
Бней Иегуда Тель-Авив U19
Завершен
25.10.2025
Маккаби Герцлия (19)
3:2
Хапоэль Акко (19)
Завершен
25.10.2025
Хапоэль Ришон-ле-Цион (19)
2:2
Хапоэль Беер-Шева (19)
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA