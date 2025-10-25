Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Маккаби Нетания (19) - Бней Иегуда Тель-Авив U19 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильЧемпионат Израиля - Лига - Молодёжь: Маккаби Нетания (19)Бней Иегуда Тель-Авив U19, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:45 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Чемпионат Израиля - Лига - Молодёжь
Маккаби Нетания (19)
26'
29'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Бней Иегуда Тель-Авив U19
4'
45+4'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Бней Иегуда Тель-Авив U19 icon
4'
Маккаби Нетания (19) icon
26'
Маккаби Нетания (19) icon
29'
Бней Иегуда Тель-Авив U19 icon
45+4'
Счет после первого тайма 2:2
Текстовая трансляция
4'
Бней Иегуда Тель-Авив U19 - 1-ый Гол
7'
Угловой
Маккаби Нетания (19) - Угловой
26'
Маккаби Нетания (19) - 2-ой Гол
29'
Угловой
Маккаби Нетания (19) - Угловой
29'
Маккаби Нетания (19) - 3-ий Гол
41'
Угловой
Маккаби Нетания (19) - Угловой
45'
Угловой
Маккаби Нетания (19) - Угловой
45+1'
Угловой
Маккаби Нетания (19) - Угловой
45+4'
Бней Иегуда Тель-Авив U19 - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2
50'
Угловой
Маккаби Нетания (19) - Угловой
51'
Угловой
Маккаби Нетания (19) - Угловой
54'
Угловой
Бней Иегуда Тель-Авив U19 - Угловой
68'
Угловой
Маккаби Нетания (19) - Угловой
90+1'
Угловой
Бней Иегуда Тель-Авив U19 - Угловой
90+2'
Угловой
Бней Иегуда Тель-Авив U19 - Угловой

Превью матча Маккаби Нетания (19) — Бней Иегуда Тель-Авив U19

Команда Маккаби Нетания (19) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-12. Команда Бней Иегуда Тель-Авив U19, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-4. Команда Маккаби Нетания (19) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бней Иегуда Тель-Авив U19 забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
61
75
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
7
5
Игры 8 тур
26.10.2025
Маккаби Петах-Тиква (19)
1:2
Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19)
Завершен
26.10.2025
Бейтар (19)
2:1
Хапоэль Раанана (19)
Завершен
26.10.2025
ФК Ашдод U19
0:2
Хапоэль Кфар-Саба (19)
Завершен
25.10.2025
Маккаби Нетания (19)
2:2
Бней Иегуда Тель-Авив U19
Завершен
25.10.2025
Маккаби Герцлия (19)
3:2
Хапоэль Акко (19)
Завершен
25.10.2025
Хапоэль Ришон-ле-Цион (19)
2:2
Хапоэль Беер-Шева (19)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA