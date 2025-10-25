Превью матча Маккаби Нетания (19) — Бней Иегуда Тель-Авив U19

Команда Маккаби Нетания (19) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-12. Команда Бней Иегуда Тель-Авив U19, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-4. Команда Маккаби Нетания (19) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бней Иегуда Тель-Авив U19 забивает 1, пропускает 0.